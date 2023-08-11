OpenAI, ChatGPT'nin "Özel Talimatlar" İşlevini Ücretsiz Kullanıcılara Genişletiyor

Önde gelen yapay zeka laboratuvarı OpenAI, kısa bir süre önce yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile platformun ücretsiz sürümündeki kullanıcılara özel bir iletişim deneyimi sunmak için tasarlanan 'özel talimatlar' özelliğini genişletti. Bu stratejik genişleme, kullanıcılara çeşitli bağlamsal ihtiyaçları da dahil olmak üzere botla daha sofistike, kontrol merkezli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

İlk olarak Temmuz ayında ChatGPT Plus aboneleri için beta sürümü olarak sunulan özel talimatlar özelliği, kullanıcıların chatbot ChatGPT'nin kendilerine nasıl yanıt vereceğini kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Bu özellik, kullanıcıların, chatbot'un kendileriyle nasıl iletişim kurduğunu yönlendirmek için farklı tercihler ve özellikler oluşturmasına olanak tanır.

Bu özelliğin ücretsiz katman kullanıcılarına sağlanması, kullanıcıların artık botla birbirini izleyen her etkileşim için protokolleri yeniden oluşturması gerekmeyebileceğinden, dikkate değer verimlilikler ve zaman kazandıran faydalar sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, TechCrunch açıklamasından elde edilen değerli bir fikirdi.

'Özel talimatların' çok yönlülüğü ilgi çekici kullanım senaryolarına izin verir — ChatGPT'ye yanıt verirken belirli bir karakter sayısına bağlı kalması veya yanıtlarında belirli bir üslup benimsemesi talimatı verilebilir. Örnek vermek gerekirse, öğretmenler, ders planları oluşturmak için özel yönergeleri kullanmayı yararlı bulabilirler; bu, her seferinde robota sınıf düzeylerini hatırlatmadan, ustalıkla uyarlanmış yanıtlarla sonuçlanır.

Benzer şekilde, bu özelliği kullanan geliştiriciler, bota tercih ettikleri dillerde iletişim kurması ve kaçınmak istediklerini hariç tutması için komut verebilir.

OpenAI, bu özelliğin kullanılabilirliğini ve kullanılabilirliğini genişletme teklifinde, yapay zeka modellerinin farklı bağlamlara ve farklı kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına etkili bir şekilde uyarlanmasında yönlendirilebilirliğin oynadığı kritik role ilişkin anlayışlarını geliştirdiğini iddia ediyor. Şirket, bu bulguyu 22 ülkeyi kapsayan kullanıcılarla yaptığı görüşmelerden bildirdi.

Özel talimatlar özelliğinin görünürdeki başarısına rağmen, başlangıçta yalnızca ChatGPT Plus abonelik hizmeti için aylık 20 ABD Doları ödeyen aboneler tarafından erişilebilirdi. Ancak, bu son genişletmeyle, iOS ve Android platformlarındakiler de dahil olmak üzere hem ücretsiz katman hem de Plus kullanıcıları bu özelliğin avantajlarından yararlanabilir.

Bu genişletilmiş işlevsellik, OpenAI'nin farklı kullanım senaryolarında kullanıcı deneyimini iyileştirme taahhüdünü sergileyerek sohbet geçmişi devre dışı bırakılarak kullanıma da olanak tanır. Özel talimatların kullanımını başlatmak için, kullanıcıların kullanıcı adlarına tıklamaları ve ardından 'Özel talimatlar'ı seçmeleri yeterlidir.

OpenAI'nin ChatGPT'si , AppMaster ve yapay zeka sohbet botları gibi kodsuz platformların dünyasında, botların etkileşimli yeteneklerini ve esnekliğini artırmanın kullanıcı deneyimi ve üretkenliği üzerinde nasıl yankı uyandıran etkilere sahip olabileceğinin bir örneğini gösteriyor."