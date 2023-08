OpenAI erweitert die 'Custom Instructions'-Funktionalität von ChatGPT auf unbezahlte Nutzer

OpenAI, ein führendes Labor für künstliche Intelligenz, hat vor kurzem seine Funktion "benutzerdefinierte Anweisungen", die den Nutzern ein maßgeschneidertes Kommunikationserlebnis mit seinem KI-Chatbot ChatGPT ermöglichen soll, auf die Nutzer der kostenlosen Version der Plattform ausgeweitet. Diese strategische Erweiterung zielt darauf ab, den Nutzern ein ausgefeilteres, kontrollorientiertes Erlebnis mit dem Bot zu bieten, das ihre unterschiedlichen kontextbezogenen Bedürfnisse berücksichtigt.

Die ursprünglich im Juli als Beta-Version für Abonnenten von ChatGPT Plus eingeführte Funktion für benutzerdefinierte Anweisungen wurde entwickelt, um den Nutzern die Kontrolle darüber zu ermöglichen, wie der Chatbot ChatGPT auf sie reagiert. Die Funktion ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Präferenzen und Spezifikationen festzulegen, um zu bestimmen, wie der Chatbot mit ihnen kommuniziert.

Die Bereitstellung dieser Funktion für Free-Tier-Nutzer wird bemerkenswerte Effizienz und Zeitersparnis mit sich bringen, da die Nutzer nicht mehr bei jeder aufeinanderfolgenden Interaktion mit dem Bot neue Protokolle erstellen müssen. Dies war eine wertvolle Erkenntnis aus einer Erklärung von TechCrunch.

Die Vielseitigkeit der "benutzerdefinierten Anweisungen" ermöglicht faszinierende Nutzungsszenarien - ChatGPT kann angewiesen werden, beim Antworten eine bestimmte Zeichenzahl einzuhalten oder einen bestimmten Tonfall anzunehmen. So könnte es für Lehrer von Vorteil sein, benutzerdefinierte Anweisungen zu verwenden, um Unterrichtspläne zu erstellen, ohne den Bot jedes Mal an die Klassenstufe zu erinnern - was zu geschickt zugeschnittenen Antworten führt.

Ebenso könnten Entwickler, die diese Funktion nutzen, dem Bot befehlen, in den von ihnen bevorzugten Sprachen zu kommunizieren und diejenigen auszuschließen, die sie vermeiden möchten.

In seinem Bestreben, die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit dieser Funktion zu erweitern, hat OpenAI nach eigenen Angaben sein Verständnis für die entscheidende Rolle der Steuerbarkeit bei der effektiven Anpassung von KI-Modellen an die verschiedenen Kontexte und individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer verbessert. Das Unternehmen hat diese Erkenntnis aus Gesprächen mit Nutzern aus 22 Ländern gewonnen.

Trotz des offensichtlichen Erfolgs der Funktion für benutzerdefinierte Anweisungen war sie zunächst nur für Abonnenten zugänglich, die 20 US-Dollar monatlich für den ChatGPT Plus-Abonnementdienst zahlen. Mit dieser neuesten Erweiterung können jedoch sowohl Free-Tier- als auch Plus-Nutzer - einschließlich derer auf iOS- und Android-Plattformen - von dieser Funktion profitieren.

Diese erweiterte Funktionalität ermöglicht auch die Nutzung mit deaktiviertem Chatverlauf, was das Engagement von OpenAI zur Verbesserung der Nutzererfahrung in verschiedenen Nutzungsszenarien unterstreicht. Um die Nutzung der benutzerdefinierten Anweisungen zu initiieren, müssen die Nutzer einfach auf ihren Benutzernamen klicken und dann "Benutzerdefinierte Anweisungen" auswählen.

In der Welt von No-Code-Plattformen wie AppMaster und KI-Chatbots ist ChatGPT von OpenAI ein Beispiel dafür, wie die Verbesserung der interaktiven Fähigkeiten und der Flexibilität von Bots durchschlagende Auswirkungen auf die Benutzererfahrung und Produktivität haben kann."