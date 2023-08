A OpenAI alarga a funcionalidade de "instruções personalizadas" do ChatGPT aos utilizadores não pagos

O laboratório líder em inteligência artificial, OpenAI, alargou recentemente a sua funcionalidade de "instruções personalizadas", concebida para proporcionar aos utilizadores uma experiência de comunicação personalizada com o seu chatbot de IA, ChatGPT, aos utilizadores da versão gratuita da plataforma. Esta expansão estratégica visa proporcionar aos utilizadores uma experiência mais sofisticada e centrada no controlo com o bot, incluindo as suas diversas necessidades contextuais.

Originalmente introduzida como uma versão beta em julho para os assinantes do ChatGPT Plus, a funcionalidade de instruções personalizadas foi concebida para ajudar os utilizadores a controlar a forma como o chatbot, ChatGPT, lhes responde. A funcionalidade permite que os utilizadores estabeleçam diferentes preferências e especificações para orientar a forma como o chatbot comunica com eles.

A disponibilização desta funcionalidade aos utilizadores de nível livre deverá trazer eficiências notáveis e vantagens em termos de poupança de tempo, uma vez que os utilizadores poderão deixar de ter de restabelecer protocolos para cada interação consecutiva com o bot. Esta foi uma ideia valiosa retirada de uma explicação do TechCrunch.

A versatilidade das "instruções personalizadas" permite cenários de utilização intrigantes - o ChatGPT pode ser instruído a manter uma determinada contagem de caracteres enquanto responde ou a adotar um determinado tom nas suas respostas. Para ilustrar, os professores podem achar benéfico utilizar instruções personalizadas para criar planos de aulas sem ter de lembrar ao bot, de cada vez, o seu nível de escolaridade - o que resulta em respostas habilmente adaptadas.

Do mesmo modo, os programadores que utilizam esta funcionalidade podem ordenar ao bot que comunique nas suas línguas preferidas e excluir as que pretendem evitar.

Na sua tentativa de alargar a disponibilidade e a utilização desta funcionalidade, a OpenAI afirma ter melhorado a sua compreensão do papel fundamental que a capacidade de direção desempenha na adaptação eficaz dos modelos de IA aos diversos contextos e às necessidades únicas dos diferentes utilizadores. A empresa comunicou esta conclusão a partir das suas conversas com utilizadores de 22 países.

Apesar do aparente sucesso da funcionalidade de instruções personalizadas, inicialmente só estava acessível aos subscritores que pagavam 20 dólares mensais pelo serviço de subscrição ChatGPT Plus. No entanto, com esta última expansão, tanto os utilizadores gratuitos como os Plus - incluindo os das plataformas iOS e Android - podem beneficiar desta funcionalidade.

Esta funcionalidade expandida também permite a utilização com o histórico de chat desativado, demonstrando o compromisso da OpenAI em melhorar a experiência do utilizador em diferentes cenários de utilização. Para iniciar a utilização das instruções personalizadas, os utilizadores têm apenas de clicar no seu nome de utilizador e depois selecionar "Instruções personalizadas".

No mundo das plataformas sem código, como o AppMaster e os chatbots de IA, o ChatGPT da OpenAI demonstra um exemplo de como a melhoria das capacidades interactivas e da flexibilidade dos bots pode ter efeitos retumbantes na experiência do utilizador e na produtividade."