OpenAI breidt 'Custom Instructions'-functionaliteit van ChatGPT uit naar onbetaalde gebruikers

OpenAI, het toonaangevende laboratorium voor kunstmatige intelligentie, heeft onlangs zijn functie 'aangepaste instructies', die is ontworpen om gebruikers een op maat gemaakte communicatie-ervaring te bieden met zijn AI-chatbot ChatGPT, uitgebreid naar gebruikers op de gratis versie van het platform. Deze strategische uitbreiding is bedoeld om gebruikers een meer verfijnde, op controle gerichte ervaring met de bot te bieden, inclusief hun uiteenlopende contextuele behoeften.

De functie Aangepaste instructies, die oorspronkelijk in juli werd geïntroduceerd als bètaversie voor abonnees van ChatGPT Plus, is ontwikkeld om gebruikers te helpen bepalen hoe de chatbot ChatGPT op hen reageert. Met deze functie kunnen gebruikers verschillende voorkeuren en specificaties instellen om te bepalen hoe de chatbot met hen communiceert.

Het aanbieden van deze functie aan free-tier gebruikers zal opmerkelijke efficiëntie en tijdbesparende voordelen opleveren, omdat gebruikers niet langer protocollen hoeven op te stellen voor elke opeenvolgende interactie met de bot. Dit was een waardevol inzicht uit een uitleg van TechCrunch.

De veelzijdigheid van 'aangepaste instructies' maakt intrigerende gebruiksscenario's mogelijk - ChatGPT kan worden geïnstrueerd om zich aan een bepaald aantal tekens te houden tijdens het antwoorden of om een bepaalde toon aan te slaan in zijn antwoorden. Ter illustratie, leerkrachten zouden het nuttig kunnen vinden om aangepaste instructies te gebruiken om lesplannen te maken zonder de bot telkens te herinneren aan hun niveau - wat resulteert in vakkundig op maat gemaakte antwoorden.

Op dezelfde manier kunnen ontwikkelaars die deze functie gebruiken de bot opdracht geven om te communiceren in hun voorkeurstalen en talen die ze willen vermijden uitsluiten.

In hun poging om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van deze functie te vergroten, beweert OpenAI dat ze meer inzicht hebben gekregen in de kritieke rol die stuurbaarheid speelt bij het effectief aanpassen van AI-modellen aan de diverse contexten en unieke behoeften van verschillende gebruikers. Het bedrijf rapporteerde deze bevinding op basis van gesprekken met gebruikers uit 22 landen.

Ondanks het schijnbare succes van de functie Aangepaste instructies, was deze in eerste instantie alleen toegankelijk voor abonnees die maandelijks 20 dollar betalen voor de ChatGPT Plus-abonnementsdienst. Maar met deze laatste uitbreiding kunnen zowel free-tier als Plus gebruikers - inclusief die op iOS en Android platforms - gebruik maken van deze functie.

Deze uitgebreide functionaliteit maakt het ook mogelijk om de chatgeschiedenis uit te schakelen, wat de toewijding van OpenAI toont om de gebruikerservaring in verschillende gebruiksscenario's te verbeteren. Om het gebruik van aangepaste instructies te starten, hoeven gebruikers alleen maar op hun gebruikersnaam te klikken en vervolgens 'Aangepaste instructies' te selecteren.

In de wereld van no-code platforms zoals AppMaster en AI-chatbots, toont OpenAI's ChatGPT een voorbeeld van hoe het verbeteren van de interactieve mogelijkheden en flexibiliteit van bots klinkende effecten kan hebben op de gebruikerservaring en productiviteit."