قام مختبر الذكاء الاصطناعي الرائد ، OpenAI ، مؤخرًا بتوسيع ميزة `` التعليمات المخصصة '' ، المصممة لمنح المستخدمين تجربة اتصال مخصصة من خلال روبوت الدردشة AI ، ChatGPT ، للمستخدمين على الإصدار المجاني من النظام الأساسي. يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تزويد المستخدمين بتجربة أكثر تعقيدًا تتمحور حول التحكم مع الروبوت ، بما في ذلك احتياجاتهم السياقية المتنوعة.

تم تقديمه في الأصل كإصدار تجريبي في يوليو لمشتركي ChatGPT Plus ، وقد تم تصميم ميزة الإرشادات المخصصة لمساعدة المستخدمين على التحكم في كيفية استجابة chatbot ، ChatGPT لهم. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء تفضيلات ومواصفات مختلفة لتوجيه كيفية تواصل روبوت المحادثة معهم.

تم تعيين توفير هذه الميزة لمستخدمي الطبقة المجانية لتحقيق كفاءات ملحوظة وفوائد موفرة للوقت ، حيث قد لا يضطر المستخدمون بعد الآن إلى إعادة إنشاء بروتوكولات لكل تفاعل متتالي مع الروبوت. كانت هذه رؤية قيمة مستمدة من تفسير TechCrunch.

تتيح تعدد استخدامات "الإرشادات المخصصة" سيناريوهات استخدام مثيرة للاهتمام - يمكن توجيه تعليمات إلى ChatGPT بالالتزام بعدد أحرف معين أثناء الرد أو اعتماد نغمة معينة في ردودها. للتوضيح ، قد يجد المعلمون أنه من المفيد استخدام الإرشادات المخصصة لإنشاء خطط الدروس دون تذكير الروبوت في كل مرة بمستوى صفهم - مما يؤدي إلى استجابات مصممة بمهارة.

وبالمثل ، يمكن للمطورين الذين يستخدمون هذه الميزة أن يأمروا الروبوت بالتواصل بلغاتهم المفضلة واستبعاد تلك التي يرغبون في تجنبها.

في محاولتهم لتوسيع مدى توفر هذه الميزة وسهولة استخدامها ، تدعي OpenAI أنها عززت فهمهم للدور الحاسم الذي تلعبه قابلية التوجيه في تكييف نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال مع السياقات المتنوعة والاحتياجات الفريدة للمستخدمين المختلفين. أبلغت الشركة عن هذه النتيجة من محادثاتها مع مستخدمين من 22 دولة.

على الرغم من النجاح الظاهر لميزة التعليمات المخصصة ، إلا أنها كانت متاحة في البداية فقط للمشتركين الذين يدفعون 20 دولارًا شهريًا لخدمة الاشتراك ChatGPT Plus. ومع ذلك ، مع هذا التوسيع الأخير ، يمكن لمستخدمي الطبقة المجانية و Plus على حد سواء - بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون أنظمة iOS و Android - الاستفادة من هذه الميزة.

تتيح هذه الوظيفة الموسعة أيضًا الاستخدام مع تعطيل سجل الدردشة ، مما يعرض التزام OpenAI بتحسين تجربة المستخدم عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة. لبدء استخدام التعليمات المخصصة ، يُطلب من المستخدمين ببساطة النقر فوق اسم المستخدم الخاص بهم ثم تحديد "تعليمات مخصصة".

في عالم الأنظمة الأساسية غير المشفرة مثل AppMaster و AI chatbots ، يوضح ChatGPT من OpenAI مثالاً على كيف يمكن أن يكون لتعزيز القدرات التفاعلية ومرونة الروبوتات تأثيرات مدوية على تجربة المستخدم والإنتاجية. "