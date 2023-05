OpenAI a élargi la portée de son application ChatGPT pour les utilisateurs d'iOS, en la rendant disponible en Inde, au Canada, au Brésil et dans 30 autres pays, une semaine seulement après son lancement aux États-Unis. Cette expansion fait suite à un déploiement antérieur de l'application dans 11 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.

La dernière liste de pays ayant accès à l'application ChatGPT comprend l'Algérie, l'Argentine, l'Azerbaïdjan, la Bolivie, le Canada, le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, l'Estonie, le Ghana, l'Inde, l'Irak, Israël, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Koweït, le Liban, la Lituanie, la Mauritanie, Maurice, le Mexique, le Maroc, la Namibie, Nauru, Oman, le Pakistan, le Pérou, la Pologne, le Qatar, la Slovénie, la Tunisie et les Émirats arabes unis. Cette expansion démontre le potentiel mondial de l'application et sa popularité croissante.

Six jours seulement après son lancement aux États-Unis, le 18 mai, l'application mobile ChatGPT a été téléchargée plus de 500 000 fois, comme l'a révélé la société de renseignements sur les applications data.ai. Cet exploit en fait l'une des applications récemment lancées les plus performantes, devançant d'autres applications d'IA et de chatbot ainsi que les applications Microsoft Edge et Bing en termes de téléchargements.

Téléchargeable gratuitement et sans publicité, l'application iOS ChatGPT permet aux utilisateurs de dialoguer avec le chatbot basé sur l'IA générative sur leur iPhone. L'application permet également la saisie vocale grâce à Whisper, le système de reconnaissance vocale de OpenAI, et permet aux abonnés de ChatGPT Plus d'accéder à des fonctions améliorées via GPT-4. Les utilisateurs peuvent s'abonner à ChatGPT Plus pour 20 dollars par mois aux États-Unis, directement via l'application iOS.

Actuellement disponible uniquement sur iOS, OpenAI prévoit de lancer prochainement une version Android de l'application ChatGPT. La startup, qui est soutenue par Microsoft et d'importantes sociétés de capital-risque telles que Tiger Global et a16z, vise à répondre aux besoins d'une base d'utilisateurs plus large avec la version Android à venir.

Cette expansion mondiale de l'application ChatGPT intervient alors que Sam Altman, PDG de OpenAI, se rend dans plusieurs pays pour s'entretenir avec des décideurs politiques internationaux et comprendre leurs préoccupations en matière d'IA. Après avoir rencontré les chefs d'État européens en début de semaine, il devrait se rendre en Inde au début du mois de juin. Alors que OpenAI poursuit son expansion, les plateformes no-code telles qu'AppMaster.io offrent de nombreuses possibilités d'exploiter les capacités de l'intelligence artificielle pour le développement d'applications de nouvelle génération.