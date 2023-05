OpenAI hat seine Reichweite mit der App ChatGPT für iOS-Nutzer vergrößert und sie innerhalb von nur einer Woche nach dem Start in den USA in Indien, Kanada, Brasilien und 30 weiteren Ländern verfügbar gemacht. Diese Erweiterung folgt einer früheren Einführung der App in 11 Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Irland, Neuseeland, Nigeria, Südkorea und Großbritannien.

Die neueste Liste der Länder, die Zugang zur ChatGPT App erhalten, umfasst Algerien, Argentinien, Aserbaidschan, Bolivien, Kanada, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estland, Ghana, Indien, Irak, Israel, Japan, Jordanien, Kasachstan, Kuwait, Libanon, Litauen, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Marokko, Namibia, Nauru, Oman, Pakistan, Peru, Polen, Qatar, Slowenien, Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Expansion zeigt das globale Potenzial und die wachsende Beliebtheit der App.

Nur sechs Tage nach ihrer Veröffentlichung in den USA am 18. Mai wurde die mobile App ChatGPT über 500.000 Mal heruntergeladen, wie das App-Intelligence-Unternehmen data.ai ermittelt hat. Damit ist sie eine der leistungsstärksten neu eingeführten Apps und übertrifft andere KI- und Chatbot-Anwendungen sowie Microsoft Edge- und Bing-Apps in Bezug auf die Anzahl der Downloads.

Die iOS-App ChatGPT, die kostenlos und ohne Werbung heruntergeladen werden kann, ermöglicht es den Nutzern, mit dem generativen KI-basierten Chatbot auf ihren iPhones zu kommunizieren. Die App ermöglicht auch die Spracheingabe über das Spracherkennungssystem Whisper von OpenAI und bietet ChatGPT Plus Abonnenten Zugang zu erweiterten Funktionen über GPT-4. Nutzer können ChatGPT Plus für 20 US-Dollar pro Monat in den USA direkt über die iOS-App abonnieren.

Derzeit ist die App nur für iOS verfügbar. OpenAI plant, in Kürze eine Android-Version der ChatGPT App auf den Markt zu bringen. Das Startup, das von Microsoft und prominenten VC-Firmen wie Tiger Global und a16z unterstützt wird, möchte mit der kommenden Android-Version eine breitere Nutzerbasis ansprechen.

Die globale Ausweitung der App ChatGPT erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der CEO von OpenAI, Sam Altman, mehrere Länder besucht, um mit politischen Entscheidungsträgern weltweit in Kontakt zu treten und Einblicke in deren Bedenken bezüglich KI zu gewinnen. Nach einem Treffen mit europäischen Staatsoberhäuptern Anfang dieser Woche ist für Anfang Juni ein Besuch in Indien geplant. Während OpenAI weiter expandiert, bieten no-code Plattformen wie AppMaster.io reichlich Gelegenheit, künstliche Intelligenz für die App-Entwicklung der nächsten Generation zu nutzen.