OpenAI iOS kullanıcıları için ChatGPT uygulamasıyla erişimini genişletti ve ABD lansmanından sonraki yalnızca bir hafta içinde uygulamayı Hindistan, Kanada, Brezilya ve 30 ek ülkede kullanıma sundu. Bu genişleme, uygulamanın Fransa, Almanya, İrlanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Güney Kore ve İngiltere dahil 11 ülkede daha önce kullanıma sunulmasını takip ediyor.

ChatGPT uygulamasına erişim sağlayan ülkelerin en son listesi Cezayir, Arjantin, Azerbaycan, Bolivya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, Estonya, Gana, Hindistan, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Litvanya'yı içermektedir. , Moritanya, Mauritius, Meksika, Fas, Namibya, Nauru, Umman, Pakistan, Peru, Polonya, Katar, Slovenya, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu genişleme, uygulamanın küresel potansiyelini ve artan popülaritesini göstermektedir.

Uygulama istihbarat firması data.ai'nin ortaya koyduğu üzere, ChatGPT mobil uygulaması 18 Mayıs'ta ABD'de piyasaya sürüldükten yalnızca altı gün sonra 500.000'den fazla indirme topladı. Bu başarı, onu indirmeler açısından diğer AI ve chatbot uygulamalarının yanı sıra Microsoft Edge ve Bing uygulamalarını geride bırakarak en yüksek performanslı yeni başlatılan uygulamalardan biri haline getiriyor.

Reklamsız olarak ücretsiz olarak indirilebilen ChatGPT iOS uygulaması, kullanıcıların iPhone'larında üretken yapay zeka tabanlı sohbet robotuyla etkileşim kurmasına olanak tanır. Uygulama ayrıca OpenAI konuşma tanıma sistemi Whisper aracılığıyla ses girişi sunar ve ChatGPT Plus abonelerine GPT-4 aracılığıyla gelişmiş özelliklere erişim sağlar. Kullanıcılar, doğrudan iOS uygulaması aracılığıyla ABD'de aylık 20 ABD Doları karşılığında ChatGPT Plus abone olabilir.

Şu anda yalnızca iOS için kullanılabilen OpenAI, yakında ChatGPT uygulamasının Android sürümünü başlatmayı planlıyor. Microsoft ve Tiger Global ve a16z gibi önde gelen VC firmaları tarafından desteklenen girişim, yakında çıkacak olan Android sürümü ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

ChatGPT uygulamasının bu küresel genişlemesi, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın küresel politika yapıcılarla etkileşim kurmak ve yapay zeka hakkındaki endişeleri hakkında bilgi edinmek için birkaç ülkeyi ziyaret etmesiyle geldi. Bu hafta başlarında Avrupalı devlet başkanlarıyla bir araya gelen zanlının Haziran başında Hindistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor. OpenAI genişlemeye devam ederken, AppMaster.io gibi no-code platformlar, yeni nesil uygulama geliştirme için yapay zeka yeteneklerinden yararlanmak için geniş fırsatlar sunuyor.