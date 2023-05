OpenAI ने iOS उपयोगकर्ताओं के लिए ChatGPT ऐप के साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया है, इसे भारत, कनाडा, ब्राजील और 30 अतिरिक्त देशों में इसके यूएस लॉन्च के सिर्फ एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया है। यह विस्तार फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और यूके सहित 11 देशों में ऐप के पहले रोलआउट के बाद हुआ है।

ChatGPT ऐप तक पहुंच प्राप्त करने वाले देशों की नवीनतम सूची में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, बोलीविया, कनाडा, चिली, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, एस्टोनिया, घाना, भारत, इराक, इजरायल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, लेबनान, लिथुआनिया शामिल हैं। , मॉरिटानिया, मॉरीशस, मैक्सिको, मोरक्को, नामीबिया, नाउरू, ओमान, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, कतर, स्लोवेनिया, ट्यूनीशिया और संयुक्त अरब अमीरात। यह विस्तार ऐप की वैश्विक क्षमता और बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है।

18 मई को अमेरिका में रिलीज होने के सिर्फ छह दिन बाद, ChatGPT मोबाइल ऐप ने 500,000 से अधिक डाउनलोड प्राप्त किए, जैसा कि ऐप इंटेलिजेंस फर्म data.ai द्वारा बताया गया है। यह उपलब्धि इसे सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले नए लॉन्च किए गए ऐप्स में से एक बनाती है, जो अन्य एआई और चैटबॉट एप्लिकेशन के साथ-साथ डाउनलोड के मामले में माइक्रोसॉफ्ट एज और बिंग ऐप को पीछे छोड़ती है।

विज्ञापनों के बिना मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध, ChatGPT आईओएस ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आईफोन पर जेनेरेटिव एआई-आधारित चैटबॉट के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। ऐप OpenAI के स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, व्हिस्पर के माध्यम से वॉयस इनपुट भी प्रदान करता है, और ChatGPT Plus ग्राहकों को जीपीटी-4 के माध्यम से उन्नत सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। उपयोगकर्ता US में सीधे iOS ऐप के माध्यम से $20 प्रति माह के लिए ChatGPT Plus की सदस्यता ले सकते हैं।

वर्तमान में केवल iOS के लिए उपलब्ध OpenAI जल्द ही ChatGPT ऐप का Android संस्करण लॉन्च करने की योजना है। स्टार्टअप, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल और a16z जैसी प्रमुख वीसी फर्मों द्वारा समर्थित किया गया है, का उद्देश्य आगामी एंड्रॉइड रिलीज़ के साथ एक व्यापक उपयोगकर्ता आधार को पूरा करना है।

ChatGPT ऐप का यह वैश्विक विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब OpenAI के सीईओ सैम अल्टमैन वैश्विक नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और एआई के बारे में उनकी चिंताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई देशों का दौरा कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय देशों के प्रमुखों से मुलाकात करने के बाद, उनका जून की शुरुआत में भारत का दौरा करने का कार्यक्रम है। जैसा कि OpenAI विस्तार जारी है, AppMaster.io जैसे no-code प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी के ऐप विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं का लाभ उठाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।