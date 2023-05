OpenAI rozszerzyła swój zasięg dzięki aplikacji ChatGPT dla użytkowników iOS, udostępniając ją w Indiach, Kanadzie, Brazylii i 30 innych krajach w ciągu zaledwie tygodnia od premiery w Stanach Zjednoczonych. Rozszerzenie to następuje po wcześniejszym wprowadzeniu aplikacji do 11 krajów, w tym Francji, Niemiec, Irlandii, Nowej Zelandii, Nigerii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.

Najnowsza lista krajów uzyskujących dostęp do aplikacji ChatGPT obejmuje Algierię, Argentynę, Azerbejdżan, Boliwię, Kanadę, Chile, Kostarykę, Ekwador, Estonię, Ghanę, Indie, Irak, Izrael, Japonię, Jordanię, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Litwę, Mauretanię, Mauritius, Meksyk, Maroko, Namibię, Nauru, Oman, Pakistan, Peru, Polskę, Katar, Słowenię, Tunezję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ta ekspansja pokazuje globalny potencjał aplikacji i jej rosnącą popularność.

Zaledwie sześć dni po premierze w Stanach Zjednoczonych 18 maja, aplikacja mobilna ChatGPT zebrała ponad 500 000 pobrań, jak ujawniła firma data.ai. Wyczyn ten czyni ją jedną z najskuteczniejszych nowo uruchomionych aplikacji, wyprzedzając inne aplikacje AI i chatboty, a także aplikacje Microsoft Edge i Bing pod względem liczby pobrań.

Dostępna do bezpłatnego pobrania bez reklam aplikacja ChatGPT iOS pozwala użytkownikom na interakcję z generatywnym chatbotem opartym na sztucznej inteligencji na ich iPhone'ach. Aplikacja oferuje również wprowadzanie głosowe za pośrednictwem systemu rozpoznawania mowy OpenAI, Whisper, i zapewnia subskrybentom ChatGPT Plus dostęp do ulepszonych funkcji za pośrednictwem GPT-4. Użytkownicy mogą subskrybować ChatGPT Plus za 20 USD miesięcznie w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio przez aplikację na iOS.

Obecnie dostępna tylko na iOS, OpenAI planuje wkrótce uruchomić wersję aplikacji ChatGPT na Androida. Startup, który jest wspierany przez Microsoft i znane firmy VC, takie jak Tiger Global i a16z, ma na celu zaspokojenie szerszej bazy użytkowników dzięki nadchodzącej wersji na Androida.

Globalna ekspansja aplikacji ChatGPT następuje w momencie, gdy CEO OpenAI Sam Altman odwiedza kilka krajów, aby nawiązać kontakt z globalnymi decydentami i uzyskać wgląd w ich obawy dotyczące sztucznej inteligencji. Po spotkaniu z szefami państw europejskich na początku tego tygodnia, Sam Altman odwiedzi Indie na początku czerwca. Ponieważ OpenAI nadal się rozwija, platformy no-code, takie jak AppMaster.io, oferują wiele możliwości wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji do tworzenia aplikacji nowej generacji.