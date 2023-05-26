وسعت OpenAI نطاق وصولها من خلال تطبيق ChatGPT لمستخدمي iOS ، مما جعله متاحًا في الهند وكندا والبرازيل و 30 دولة أخرى في غضون أسبوع واحد فقط من إطلاقه في الولايات المتحدة. يأتي هذا التوسع بعد طرح سابق للتطبيق في 11 دولة ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأيرلندا ونيوزيلندا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

تشمل أحدث قائمة البلدان التي يمكنها الوصول إلى تطبيق ChatGPT الجزائر والأرجنتين وأذربيجان وبوليفيا وكندا وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وإستونيا وغانا والهند والعراق وإسرائيل واليابان والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليتوانيا ، موريتانيا ، موريشيوس ، المكسيك ، المغرب ، ناميبيا ، ناورو ، عمان ، باكستان ، بيرو ، بولندا ، قطر ، سلوفينيا ، تونس ، والإمارات العربية المتحدة. يوضح هذا التوسع الإمكانات العالمية للتطبيق وشعبيته المتزايدة.

بعد ستة أيام فقط من إطلاقه في الولايات المتحدة في 18 مايو ، حصد تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول أكثر من 500 ألف عملية تنزيل ، كما كشفت بيانات شركة استخبارات التطبيقات data.ai. هذا العمل الفذ يجعله أحد أفضل التطبيقات التي تم إطلاقها حديثًا أداءً ، حيث يتفوق على تطبيقات AI و chatbot الأخرى بالإضافة إلى تطبيقات Microsoft Edge و Bing من حيث التنزيلات.

يتيح تطبيق ChatGPT iOS المتاح للتنزيل المجاني بدون إعلانات للمستخدمين التفاعل مع روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي على أجهزة iPhone الخاصة بهم. يوفر التطبيق أيضًا إدخالًا صوتيًا من خلال نظام التعرف على الكلام الخاص بـ OpenAI ، Whisper ، ويوفر لمشتركي ChatGPT Plus إمكانية الوصول إلى الميزات المحسنة عبر GPT-4. يمكن للمستخدمين الاشتراك في ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة مباشرةً من خلال تطبيق iOS.

متوفر حاليًا لنظام iOS فقط ، تخطط OpenAI لإطلاق إصدار Android من تطبيق ChatGPT قريبًا. تهدف الشركة الناشئة ، المدعومة من Microsoft وشركات رأس المال المغامر البارزة مثل Tiger Global و a16z ، إلى تلبية احتياجات قاعدة مستخدمين أوسع مع إصدار Android القادم.

يأتي هذا التوسع العالمي لتطبيق ChatGPT في الوقت الذي يزور فيه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman العديد من البلدان للتفاعل مع صانعي السياسات العالميين واكتساب نظرة ثاقبة على مخاوفهم بشأن الذكاء الاصطناعي. وبعد أن التقى برؤساء الدول الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، من المقرر أن يزور الهند في أوائل يونيو. مع استمرار توسع OpenAI ، توفر المنصات no-code مثل AppMaster.io فرصًا كبيرة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات الجيل التالي.