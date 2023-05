OpenAI alargou o seu alcance com a aplicação ChatGPT para utilizadores iOS, disponibilizando-a na Índia, no Canadá, no Brasil e em mais 30 países, apenas uma semana após o seu lançamento nos EUA. Esta expansão segue-se a um lançamento anterior da aplicação em 11 países, incluindo França, Alemanha, Irlanda, Nova Zelândia, Nigéria, Coreia do Sul e Reino Unido.

A lista mais recente de países que ganham acesso à aplicação ChatGPT inclui a Argélia, Argentina, Azerbaijão, Bolívia, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, Estónia, Gana, Índia, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Cazaquistão, Kuwait, Líbano, Lituânia, Mauritânia, Maurícia, México, Marrocos, Namíbia, Nauru, Omã, Paquistão, Peru, Polónia, Qatar, Eslovénia, Tunísia e Emirados Árabes Unidos. Esta expansão demonstra o potencial global da aplicação e a sua crescente popularidade.

Apenas seis dias após o seu lançamento nos EUA, a 18 de Maio, a aplicação móvel ChatGPT obteve mais de 500 000 descarregamentos, conforme revelado pela empresa de inteligência de aplicações data.ai. Este feito torna-a uma das aplicações recém-lançadas com melhor desempenho, ultrapassando outras aplicações de IA e chatbot, bem como as aplicações Microsoft Edge e Bing em termos de downloads.

Disponível para transferência gratuita sem anúncios, a aplicação ChatGPT para iOS permite aos utilizadores interagir com o chatbot baseado em IA generativa nos seus iPhones. A aplicação também oferece entrada de voz através do sistema de reconhecimento de voz da OpenAI, Whisper, e fornece aos assinantes da ChatGPT Plus acesso a funcionalidades melhoradas através do GPT-4. Os utilizadores podem subscrever o ChatGPT Plus por $20 por mês nos EUA directamente através da aplicação iOS.

Actualmente disponível apenas para iOS, a OpenAI tem planos para lançar uma versão Android da aplicação ChatGPT em breve. A startup, que é apoiada pela Microsoft e por empresas de capital de risco proeminentes, como a Tiger Global e a16z, pretende atender a uma base de usuários mais ampla com o próximo lançamento do Android.

Esta expansão global do aplicativo ChatGPT ocorre no momento em que o CEO da OpenAI, Sam Altman, está visitando vários países para se envolver com os formuladores de políticas globais e obter informações sobre suas preocupações com a IA. Depois de se ter reunido com chefes de estado europeus no início desta semana, está prevista uma visita à Índia no início de Junho. À medida que o OpenAI continua a expandir-se, as plataformas no-code como a AppMaster.io apresentam amplas oportunidades para aproveitar as capacidades de inteligência artificial para o desenvolvimento de aplicações da próxima geração.