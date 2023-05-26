OpenAI расширила сферу применения приложения ChatGPT для пользователей iOS, сделав его доступным в Индии, Канаде, Бразилии и еще 30 странах всего через неделю после запуска в США. Это расширение последовало за предыдущим запуском приложения в 11 странах, включая Францию, Германию, Ирландию, Новую Зеландию, Нигерию, Южную Корею и Великобританию.

Последний список стран, получивших доступ к приложению ChatGPT, включает Азербайджан, Алжир, Аргентину, Боливию, Гану, Израиль, Индию, Ирак, Иорданию, Казахстан, Канаду, Катар, Коста-Рику, Кувейт, Ливан, Литву, Маврикий, Мавританию, Маврикий, Мексику, Марокко, Намибию, Науру, Оман, Пакистан, Перу, Польшу, Словению, Тунис, Чили, Эстонию, Эквадор, Японию и Объединенные Арабские Эмираты. Это расширение демонстрирует глобальный потенциал и растущую популярность приложения.

Всего за шесть дней после выхода в США 18 мая мобильное приложение ChatGPT собрало более 500 000 загрузок, согласно данным аналитической компании data.ai. Этот результат делает его одним из самых высокопроизводительных недавно запущенных приложений, опередив по количеству загрузок другие приложения ИИ и чатботов, а также приложения Microsoft Edge и Bing.

Приложение ChatGPT для iOS, доступное для бесплатной загрузки без рекламы, позволяет пользователям общаться с генеративным чатботом на основе ИИ на своих iPhone. Приложение также предлагает голосовой ввод с помощью системы распознавания речи OpenAI"Whisper" и предоставляет абонентам ChatGPT Plus доступ к расширенным функциям через GPT-4. Пользователи могут подписаться на ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц в США непосредственно через приложение для iOS.

В настоящее время приложение OpenAI доступно только для iOS, но в ближайшее время планируется запустить версию ChatGPT для Android. Стартап, который поддерживается Microsoft и известными венчурными компаниями, такими как Tiger Global и a16z, стремится охватить более широкую пользовательскую базу с помощью предстоящего релиза для Android.

Глобальное расширение приложения ChatGPT происходит в то время, когда генеральный директор OpenAI Сэм Альтман посещает несколько стран, чтобы пообщаться с мировыми политиками и получить представление об их озабоченности проблемой ИИ. В начале этой недели он встретился с главами европейских государств, а на начало июня запланирован визит в Индию. Поскольку OpenAI продолжает расширяться, no-code платформы, такие как AppMaster.io, предоставляют широкие возможности для использования возможностей искусственного интеллекта при разработке приложений нового поколения.