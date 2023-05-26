OpenAI ChatGPT ，扩大了其在iOS用户中的覆盖面，在美国推出仅一周的时间里，就在印度、加拿大、巴西和另外30个国家推出了该应用。在这次扩展之前，该应用已在11个国家推出，包括法国、德国、爱尔兰、新西兰、尼日利亚、韩国和英国。

最新获得ChatGPT 应用程序的国家名单包括阿尔及利亚、阿根廷、阿塞拜疆、玻利维亚、加拿大、智利、哥斯达黎加、厄瓜多尔、爱沙尼亚、加纳、印度、伊拉克、以色列、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、黎巴嫩、立陶宛、毛里塔尼亚、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、纳米比亚、瑙鲁、阿曼、巴基斯坦、秘鲁、波兰、卡塔尔、斯洛文尼亚、突尼斯和阿联酋。这一扩展表明该应用程序的全球潜力和日益普及。

据应用情报公司data.ai透露，5月18日在美国发布后仅6天，ChatGPT 移动应用就获得了超过50万次下载。这一壮举使其成为新推出的应用程序中表现最好的一个，在下载量方面超过了其他人工智能和聊天机器人应用程序以及微软Edge和Bing应用程序。

ChatGPT iOS应用程序可供免费下载，没有广告，用户可以在他们的iPhone上与基于人工智能的生成性聊天机器人互动。该应用还通过OpenAI 的语音识别系统Whisper提供语音输入，并通过GPT-4为ChatGPT Plus 的用户提供增强的功能。在美国，用户可以直接通过iOS应用程序以每月20美元的价格订阅ChatGPT Plus 。

目前只有iOS版，OpenAI ，并计划很快推出Android版的ChatGPT 应用程序。这家创业公司得到了微软和Tiger Global及a16z等著名风险投资公司的支持，旨在通过即将推出的安卓版本迎合更广泛的用户群。

ChatGPT 应用程序的这一全球扩张，正值OpenAI 首席执行官Sam Altman访问几个国家，与全球政策制定者接触，深入了解他们对人工智能的关注。在本周早些时候与欧洲国家元首会面后，他计划于6月初访问印度。随着OpenAI 继续扩大，像AppMaster.io这样的no-code 平台为利用人工智能能力进行下一代应用开发提供了大量机会。