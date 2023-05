OpenAI ha ampliato la portata dell'applicazione ChatGPT per gli utenti iOS, rendendola disponibile in India, Canada, Brasile e altri 30 Paesi a una settimana dal lancio negli Stati Uniti. Questa espansione segue il precedente lancio dell'applicazione in 11 Paesi, tra cui Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Nigeria, Corea del Sud e Regno Unito.

L'ultimo elenco di Paesi che hanno ottenuto l'accesso all'app ChatGPT comprende Algeria, Argentina, Azerbaijan, Bolivia, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Ghana, India, Iraq, Israele, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Libano, Lituania, Mauritania, Mauritius, Messico, Marocco, Namibia, Nauru, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Qatar, Slovenia, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti. Questa espansione dimostra il potenziale globale e la crescente popolarità dell'applicazione.

Solo sei giorni dopo il suo rilascio negli Stati Uniti, il 18 maggio, l'applicazione mobile ChatGPT ha superato i 500.000 download, come rivelato dalla società di app intelligence data.ai. Questo risultato la rende una delle applicazioni più performanti tra quelle appena lanciate, superando in termini di download altre applicazioni di AI e chatbot, nonché le app di Microsoft Edge e Bing.

Disponibile per il download gratuito senza pubblicità, l'app ChatGPT per iOS consente agli utenti di interagire con il chatbot generativo basato sull'IA sul proprio iPhone. L'app offre anche l'input vocale attraverso il sistema di riconoscimento vocale Whisper di OpenAI e fornisce agli abbonati di ChatGPT Plus l'accesso a funzionalità avanzate tramite GPT-4. Gli utenti possono abbonarsi a ChatGPT Plus per 20 dollari al mese negli Stati Uniti direttamente attraverso l'app per iOS.

Attualmente disponibile solo per iOS, OpenAI ha in programma di lanciare presto una versione Android dell'app ChatGPT. La startup, sostenuta da Microsoft e da importanti società di venture capital come Tiger Global e a16z, intende rivolgersi a una base di utenti più ampia con la prossima versione per Android.

L'espansione globale dell'app ChatGPT avviene mentre l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman sta visitando diversi Paesi per confrontarsi con i responsabili politici mondiali e conoscere le loro preoccupazioni in materia di IA. Dopo aver incontrato i capi di Stato europei all'inizio di questa settimana, ha in programma una visita in India all'inizio di giugno. Con la continua espansione di OpenAI, le piattaforme di no-code come AppMaster.io offrono ampie opportunità di sfruttare le capacità dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo di app di nuova generazione.