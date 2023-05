OpenAI heeft zijn bereik vergroot met de app ChatGPT voor iOS-gebruikers, waardoor deze nu beschikbaar is in India, Canada, Brazilië en 30 andere landen binnen slechts een week na de lancering in de VS. Deze uitbreiding volgt op een eerdere uitrol van de app naar 11 landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwste lijst van landen die toegang krijgen tot de app ChatGPT omvat Algerije, Argentinië, Azerbeidzjan, Bolivia, Canada, Chili, Costa Rica, Ecuador, Estland, Ghana, India, Irak, Israël, Japan, Jordanië, Kazachstan, Koeweit, Libanon, Litouwen, Mauritanië, Mauritius, Mexico, Marokko, Namibië, Nauru, Oman, Pakistan, Peru, Polen, Qatar, Slovenië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze uitbreiding toont het wereldwijde potentieel en de groeiende populariteit van de app aan.

Slechts zes dagen na de release in de VS op 18 mei heeft de mobiele app ChatGPT meer dan 500.000 downloads geoogst, zoals blijkt uit gegevens van app-intelligentiebedrijf data.ai. Deze prestatie maakt het een van de best presterende nieuw gelanceerde apps en overtreft andere AI- en chatbot-applicaties, evenals Microsoft Edge- en Bing-apps in termen van downloads.

De iOS-app ChatGPT, die gratis en zonder advertenties kan worden gedownload, stelt gebruikers in staat om met de op AI gebaseerde chatbot op hun iPhone te communiceren. De app biedt ook spraakinvoer via OpenAI's spraakherkenningssysteem, Whisper, en biedt ChatGPT Plus abonnees toegang tot verbeterde functies via GPT-4. Gebruikers kunnen zich voor 20 dollar per maand in de VS rechtstreeks via de iOS-app abonneren op ChatGPT Plus.

Momenteel is de app alleen beschikbaar voor iOS, maar OpenAI heeft plannen om binnenkort een Android-versie van de ChatGPT app te lanceren. De startup, die wordt gesteund door Microsoft en prominente VC-bedrijven zoals Tiger Global en a16z, wil met de komende Android-versie een bredere gebruikersbasis bereiken.

Deze wereldwijde uitbreiding van de ChatGPT app komt op het moment dat OpenAI CEO Sam Altman verschillende landen bezoekt om in gesprek te gaan met wereldwijde beleidsmakers en inzicht te krijgen in hun zorgen over AI. Na een ontmoeting met Europese staatshoofden eerder deze week, staat een bezoek aan India gepland voor begin juni. Terwijl OpenAI blijft uitbreiden, bieden no-code platforms zoals AppMaster.io ruime mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te gebruiken voor de ontwikkeling van apps van de volgende generatie.