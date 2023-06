L'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la photographie est considérable, avec des applications allant d'outils professionnels tels que la nouvelle IA générative d'Adobe Photoshop, à des outils conçus pour le grand public, tels que le futur Magic Editor de Google Photos. Aujourd'hui, l'entreprise de généalogie MyHeritage fait passer l'IA à un niveau supérieur en simplifiant la préservation des souvenirs des familles grâce au lancement de sa dernière application, Reimagine. La nouvelle application mobile, disponible sur iOS et Android, permet aux utilisateurs d'importer rapidement des photos imprimées stockées dans des albums, de les améliorer en améliorant la résolution, en réparant les rayures et les plis, en restaurant les couleurs des photos en noir et blanc, et même en animant les visages - rappelant la sensation virale déclenchée par la précédente version de "Deep Nostalgia" de MyHeritage.

Reimagine s'appuie sur Deep Nostalgia en l'intégrant à d'autres outils d'édition de photos spécialement conçus pour préserver les photographies anciennes. Pour utiliser l'application, les utilisateurs doivent simplement prendre des photos des pages de leurs anciens albums photo. L'application reconnaît alors les différentes photos, les recadre automatiquement et les enregistre en tant qu'images individuelles. Après la numérisation, les utilisateurs peuvent ajouter des informations supplémentaires, telles que des noms, des dates et des lieux, ce qui permet de retrouver plus facilement les photos.

Reimagine peut également numériser des photos distinctes ou télécharger des images à partir du rouleau d'appareils photo du téléphone, ce qui s'adresse aux utilisateurs dont les collections sont stockées dans des boîtes. Si la numérisation des photos n'est pas une nouveauté - par exemple, Google a lancé son propre scanner de photos anciennes, PhotoScan, en 2016 -, le scanner multipage de MyHeritage a été développé par sa division AI et est exclusif à l'application Reimagine. MyHeritage vise à se démarquer de ses concurrents en matière de numérisation de photos en proposant un ensemble complet de fonctionnalités pilotées par l'IA, notamment la restauration des couleurs délavées, la réparation des rayures, l'amélioration de la résolution, la création d'animations avec Deep Nostalgia et l'ajout d'une narration.

Les outils d'amélioration des photos, tels que la restauration des couleurs, la réparation des rayures et l'optimisation de la résolution, sont alimentés par une technologie sous licence exclusive de DeOldify, développée par les experts en apprentissage profond Jason Antic et Dana Kelley. En ce qui concerne les animations, MyHeritage a fait appel à la startup D-ID de Tel Aviv pour développer Deep Nostalgia, sa technologie brevetée de reconstitution vidéo pilotée par l'IA qui redonne vie aux vieilles photographies. Après son lancement en 2021, l'application MyHeritage a connu un succès viral sur TikTok grâce à ses capacités d'animation uniques. L'entreprise a ensuite développé Deep Nostalgia, permettant aux utilisateurs d'ajouter une narration à leurs photos animées, donnant ainsi aux personnes qu'elles représentent la possibilité de raconter leur histoire.

Ces deux fonctionnalités font désormais partie de la boîte à outils de Reimagine, qui permet d'éditer et d'améliorer les photos anciennes. "Depuis le lancement de notre première fonction de photo IA il y a plus de trois ans, MyHeritage a révolutionné la façon dont les consommateurs utilisent leurs photos de famille", a déclaré Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. Il a ajouté : "Les photos sont une porte d'entrée importante dans le monde passionnant de l'histoire familiale, et comme notre suite d'outils photo s'est développée, nous avons décidé de développer Reimagine, une application dédiée aux photos de famille qui encourage de nouveaux publics à capturer leurs souvenirs familiaux et à les faire revivre. Les souvenirs sont mieux appréciés lorsque vous pouvez les partager avec vos proches, et Reimagine vous permet de revivre facilement vos moments précieux ensemble".

