Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) auf die Fotografie sind weit verbreitet. Die Anwendungen reichen von professionellen Tools wie der neuen generativen KI von Adobe Photoshop bis hin zu solchen, die für den Normalverbraucher gedacht sind, wie der bald erscheinende Magic Editor von Google Photos. Jetzt hebt das Genealogie-Unternehmen MyHeritage die KI auf eine neue Ebene, indem es mit seiner neuesten App, Reimagine, Familien die Bewahrung ihrer Erinnerungen vereinfacht. Die neue mobile App, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist, ermöglicht es den Nutzern, gedruckte, in Alben gespeicherte Fotos schnell zu importieren und sie durch Verbesserung der Auflösung, Reparatur von Kratzern und Falten, Wiederherstellung von Farben in Schwarz-Weiß-Fotos und sogar durch Animation von Gesichtern zu verbessern - was an die virale Sensation erinnert, die MyHeritage mit der früheren Veröffentlichung von "Deep Nostalgia" ausgelöst hat.

Reimagine baut auf Deep Nostalgia auf, indem es mit anderen Fotobearbeitungstools integriert wird, die speziell für die Bewahrung alter Fotos entwickelt wurden. Um die App zu nutzen, müssen die Nutzer einfach Fotos von den Seiten ihrer alten Fotoalben machen. Die App erkennt dann die einzelnen Bilder, schneidet sie automatisch zu und speichert sie als Einzelbilder. Nach dem Scannen können die Benutzer weitere Informationen wie Namen, Daten und Orte hinzufügen, damit die Bilder leichter wiedergefunden werden können.

Reimagine kann auch einzelne Fotos einscannen oder Bilder aus der Kamerarolle des Telefons hochladen, was sich für Nutzer eignet, die ihre Sammlungen in Kisten aufbewahren. Während der Aspekt des Scannens von Fotos nicht neu ist - Google führte 2016 seinen eigenen alten Fotoscanner PhotoScan ein - wurde der mehrseitige Scanner von MyHeritage von seiner KI-Abteilung entwickelt und ist exklusiv in der Reimagine-App enthalten. MyHeritage will sich von der Konkurrenz beim Scannen von Fotos abheben, indem es eine umfassende Reihe von KI-gestützten Funktionen anbietet, darunter die Wiederherstellung verblasster Farben, die Reparatur von Kratzern, die Verbesserung der Auflösung, die Erstellung von Animationen mit Deep Nostalgia und das Hinzufügen von Kommentaren.

Die Werkzeuge zur Fotoverbesserung, wie z. B. die Wiederherstellung von Farben, die Reparatur von Kratzern und die Optimierung der Auflösung, basieren auf einer exklusiv von DeOldify lizenzierten Technologie, die von den Deep Learning-Experten Jason Antic und Dana Kelley entwickelt wurde. Für die Animationen hat MyHeritage das Tel Aviver Start-up D-ID mit der Entwicklung von Deep Nostalgia beauftragt, einer patentierten KI-gesteuerten Video-Reenactment-Technologie, die alte Fotos zum Leben erweckt. Nach ihrem Debüt im Jahr 2021 feierte die MyHeritage-App aufgrund ihrer einzigartigen Animationsfähigkeiten einen viralen Erfolg auf TikTok. Später erweiterte das Unternehmen Deep Nostalgia und ermöglichte es den Nutzern, ihre animierten Fotos mit Kommentaren zu versehen und so den Personen auf den Fotos eine Stimme zu geben, um ihre Geschichten zu erzählen.

Diese beiden Funktionen sind nun Teil des umfassenderen Reimagine-Toolkits zur Bearbeitung und Verbesserung alter Fotos. "Seit der Einführung unserer ersten KI-Fotofunktion vor mehr als drei Jahren hat MyHeritage die Art und Weise revolutioniert, wie Verbraucher mit ihren Familienfotos umgehen", sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. Er fügte hinzu: "Fotos sind ein wichtiges Tor zur aufregenden Welt der Familiengeschichte, und mit der Erweiterung unserer Foto-Tools haben wir uns entschlossen, Reimagine zu entwickeln, eine spezielle App für Familienfotos, die neue Zielgruppen dazu ermutigt, ihre Familienerinnerungen festzuhalten und sie zum Leben zu erwecken. Erinnerungen lassen sich am besten genießen, wenn man sie mit seinen Liebsten teilen kann, und Reimagine macht es einfach, die wertvollen Momente noch einmal gemeinsam zu erleben."

