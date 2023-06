Wpływ sztucznej inteligencji (AI) na fotografię jest powszechny, a jej zastosowania obejmują zarówno profesjonalne narzędzia, takie jak nowa generatywna sztuczna inteligencja Adobe Photoshop, jak i te przeznaczone dla zwykłych konsumentów, takie jak nadchodzący Magic Editor w Zdjęciach Google. Teraz firma genealogiczna MyHeritage przenosi sztuczną inteligencję na nowy poziom, ułatwiając rodzinom zachowanie wspomnień dzięki uruchomieniu najnowszej aplikacji Reimagine. Nowa aplikacja mobilna, dostępna zarówno na iOS, jak i Androida, koncentruje się na umożliwieniu użytkownikom szybkiego importowania wydrukowanych zdjęć przechowywanych w albumach, ulepszania ich poprzez poprawę rozdzielczości, naprawę zadrapań i zagnieceń, przywracanie kolorów na czarno-białych zdjęciach, a nawet animowanie twarzy - przypominając wirusową sensację wywołaną przez wcześniejszą wersję "Deep Nostalgia" MyHeritage.

Reimagine opiera się na Deep Nostalgia, integrując ją z innymi narzędziami do edycji zdjęć zaprojektowanymi specjalnie do zachowania starych fotografii. Aby skorzystać z aplikacji, użytkownicy muszą po prostu zrobić zdjęcia stron w swoich starych albumach fotograficznych. Następnie aplikacja rozpoznaje poszczególne zdjęcia, automatycznie je kadruje i zapisuje jako osobne obrazy. Po zeskanowaniu użytkownicy mogą dodać więcej informacji, takich jak imiona, daty i lokalizacje, dzięki czemu zdjęcia są łatwiejsze do znalezienia.

Reimagine może również skanować różne zdjęcia lub przesyłać obrazy z rolki aparatu w telefonie, obsługując użytkowników, którzy mogą mieć kolekcje przechowywane w pudełkach. Podczas gdy aspekt skanowania zdjęć nie jest nowy - na przykład Google wprowadził swój własny stary skaner zdjęć, PhotoScan, w 2016 roku - wielostronicowy skaner MyHeritage został opracowany przez dział AI i jest dostępny wyłącznie w aplikacji Reimagine. MyHeritage ma na celu odróżnienie się od konkurentów skanujących zdjęcia, zapewniając kompleksowy zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym przywracanie wyblakłych kolorów, naprawianie zadrapań, zwiększanie rozdzielczości, tworzenie animacji z Deep Nostalgia i dodawanie narracji.

Narzędzia do ulepszania zdjęć, takie jak przywracanie kolorów, naprawa zadrapań i optymalizacja rozdzielczości, są oparte na technologii licencjonowanej wyłącznie przez DeOldify, opracowanej przez ekspertów w dziedzinie głębokiego uczenia, Jasona Antica i Danę Kelley. W międzyczasie, w przypadku animacji, MyHeritage wykorzystał startup D-ID z Tel Awiwu do opracowania Deep Nostalgia, opatentowanej technologii odtwarzania wideo opartej na sztucznej inteligencji, która ożywia stare fotografie. Po debiucie w 2021 r. aplikacja MyHeritage odniosła wirusowy sukces na TikTok dzięki swoim unikalnym możliwościom animacji. Później firma rozszerzyła Deep Nostalgia, umożliwiając użytkownikom dodawanie narracji do animowanych zdjęć, dając osobom na nich głos, aby opowiedzieć swoje historie.

Te dwie funkcje stanowią teraz część szerszego zestawu narzędzi Reimagine do edycji i ulepszania starych zdjęć. "Od czasu uruchomienia naszej pierwszej funkcji zdjęć AI ponad trzy lata temu, MyHeritage zrewolucjonizowało sposób, w jaki konsumenci angażują się w swoje rodzinne zdjęcia" - powiedział Gilad Japhet, założyciel i dyrektor generalny MyHeritage. Dodał: "Zdjęcia są ważną bramą do ekscytującego świata historii rodziny, a ponieważ nasz pakiet narzędzi fotograficznych został rozszerzony, zdecydowaliśmy się opracować Reimagine, dedykowaną aplikację do zdjęć rodzinnych, która zachęca nowych odbiorców do uchwycenia swoich rodzinnych wspomnień i ożywienia ich. Wspomnienia są najlepsze, gdy można się nimi podzielić z bliskimi, a Reimagine ułatwia ponowne przeżycie cennych chwil razem".

