L'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sulla fotografia è molto diffuso, con applicazioni che vanno dagli strumenti professionali come la nuova IA generativa di Adobe Photoshop, a quelli progettati per i consumatori generici, come l'imminente Magic Editor di Google Photos. Ora, l'azienda di genealogia MyHeritage porta l'intelligenza artificiale a un nuovo livello, semplificando la conservazione dei ricordi delle famiglie con il lancio della sua ultima applicazione, Reimagine. La nuova applicazione mobile, disponibile sia su iOS che su Android, si concentra sulla possibilità per gli utenti di importare rapidamente le foto stampate conservate negli album, di migliorarle migliorando la risoluzione, riparando graffi e pieghe, ripristinando i colori nelle foto in bianco e nero e persino animando i volti, ricordando la sensazione virale scatenata dal precedente rilascio di "Deep Nostalgia" da parte di MyHeritage.

Reimagine si basa su Deep Nostalgia integrandolo con altri strumenti di fotoritocco progettati specificamente per la conservazione di vecchie fotografie. Per utilizzare l'applicazione, gli utenti devono semplicemente fotografare le pagine dei loro vecchi album fotografici. L'applicazione riconosce le immagini separate, le ritaglia automaticamente e le salva come immagini singole. Dopo la scansione, gli utenti possono aggiungere ulteriori informazioni, come nomi, date e luoghi, rendendo le immagini più facili da trovare.

Reimagine può anche scansionare foto distinte o caricare immagini dal rullino fotografico del telefono, per soddisfare gli utenti che hanno collezioni conservate in scatole. Sebbene l'aspetto della scansione delle foto non sia una novità - ad esempio, Google ha introdotto il suo scanner di foto antiche, PhotoScan, nel 2016 - lo scanner multipagina di MyHeritage è stato sviluppato dalla sua divisione AI ed è un'esclusiva dell'app Reimagine. MyHeritage intende distinguersi dalla concorrenza per la scansione delle foto fornendo una serie completa di funzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui il ripristino dei colori sbiaditi, la riparazione dei graffi, il miglioramento della risoluzione, la creazione di animazioni con Deep Nostalgia e l'aggiunta di una narrazione.

Gli strumenti di miglioramento delle foto, come il restauro dei colori, la riparazione dei graffi e l'ottimizzazione della risoluzione, si avvalgono della tecnologia concessa in licenza esclusiva da DeOldify, sviluppata dagli esperti di deep learning Jason Antic e Dana Kelley. Per le animazioni, invece, MyHeritage si è affidata alla startup D-ID di Tel Aviv per sviluppare Deep Nostalgia, la sua tecnologia brevettata di rievocazione video guidata dall'intelligenza artificiale che fa rivivere le vecchie fotografie. Dopo il suo debutto nel 2021, l'app di MyHeritage ha riscosso un successo virale su TikTok grazie alle sue esclusive capacità di animazione. In seguito l'azienda ha ampliato Deep Nostalgia, consentendo agli utenti di aggiungere una narrazione alle loro foto animate, dando voce alle persone che le compongono per raccontare le loro storie.

Queste due funzioni fanno ora parte del più ampio kit di strumenti di Reimagine per l'editing e la valorizzazione delle vecchie foto. "Dal lancio della nostra prima funzione di foto AI più di tre anni fa, MyHeritage ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori si rapportano alle loro foto di famiglia", ha dichiarato Gilad Japhet, fondatore e CEO di MyHeritage. E ha aggiunto: "Le foto sono un'importante porta d'accesso all'appassionante mondo della storia familiare e, con l'espansione della nostra suite di strumenti fotografici, abbiamo deciso di sviluppare Reimagine, un'app dedicata alle foto di famiglia che incoraggia un nuovo pubblico a catturare i propri ricordi di famiglia e a dar loro vita. I ricordi sono più belli quando si possono condividere con i propri cari, e Reimagine rende facile rivivere i momenti preziosi insieme".

