O impacto da inteligência artificial (IA) na fotografia é generalizado, com aplicações que vão desde ferramentas profissionais, como a nova IA generativa do Adobe Photoshop, até às concebidas para consumidores em geral, como o futuro Magic Editor do Google Photos. Agora, a empresa de genealogia MyHeritage leva a IA a um novo nível, tornando mais simples para as famílias preservarem as suas memórias com o lançamento da sua mais recente aplicação, Reimagine. O novo aplicativo móvel, disponível em iOS e Android, concentra-se em permitir que os usuários importem rapidamente fotos impressas armazenadas em álbuns, aprimorem-nas melhorando a resolução, reparando arranhões e vincos, restaurando a cor em fotos em preto e branco e até mesmo animando rostos - lembrando a sensação viral desencadeada pelo lançamento anterior de "Deep Nostalgia" do MyHeritage.

A Reimagine baseia-se na Deep Nostalgia, integrando-a noutras ferramentas de edição de fotografias concebidas especificamente para preservar fotografias antigas. Para utilizar a aplicação, os utilizadores só têm de tirar fotografias das páginas dos seus álbuns de fotografias antigos. A aplicação reconhece as fotografias separadas, corta-as automaticamente e guarda-as como imagens individuais. Após a digitalização, os utilizadores podem adicionar mais informações, tais como nomes, datas e locais, tornando as fotografias mais fáceis de encontrar.

O Reimagine também pode digitalizar fotografias distintas ou carregar imagens a partir do rolo da câmara do telemóvel, atendendo aos utilizadores que possam ter colecções guardadas em caixas. Embora o aspecto da digitalização de fotografias não seja novo - por exemplo, a Google introduziu o seu próprio scanner de fotografias antigas, o PhotoScan, em 2016 - o scanner de várias páginas do MyHeritage foi desenvolvido pela sua divisão de IA e é exclusivo da aplicação Reimagine. O MyHeritage pretende distinguir-se dos concorrentes de digitalização de fotografias, fornecendo um conjunto abrangente de funcionalidades baseadas em IA, incluindo o restauro de cores desbotadas, a reparação de riscos, o aumento da resolução, a criação de animações com Deep Nostalgia e a adição de narração.

As ferramentas de melhoramento de fotografias, como o restauro de cores, a reparação de riscos e a optimização da resolução, são alimentadas por tecnologia licenciada exclusivamente pela DeOldify, desenvolvida pelos especialistas em aprendizagem profunda Jason Antic e Dana Kelley. Enquanto isso, para animações, MyHeritage contratou a startup D-ID de Tel Aviv para desenvolver Deep Nostalgia, sua tecnologia patenteada de reencenação de vídeo baseada em IA que dá vida a fotografias antigas. Após a sua estreia em 2021, a aplicação MyHeritage teve um sucesso viral no TikTok devido às suas capacidades de animação únicas. Mais tarde, a empresa expandiu o Deep Nostalgia, permitindo que os usuários adicionassem narração às suas fotos animadas, dando aos indivíduos nelas uma voz para contar suas histórias.

Esses dois recursos agora fazem parte do conjunto de ferramentas mais amplo do Reimagine para editar e aprimorar fotos antigas. "Desde o lançamento do nosso primeiro recurso de foto com IA, há mais de três anos, o MyHeritage revolucionou a maneira como os consumidores se envolvem com suas fotos de família", disse Gilad Japhet, fundador e CEO do MyHeritage. Ele acrescentou: "As fotos são uma porta de entrada significativa para o emocionante mundo da história da família e, à medida que nosso conjunto de ferramentas de fotos se expandiu, decidimos desenvolver o Reimagine, um aplicativo dedicado para fotos de família que incentiva novos públicos a capturar suas memórias familiares e trazê-las à vida. As memórias são melhor apreciadas quando podem ser partilhadas com os seus entes queridos, e Reimagine facilita a re-experiência dos seus preciosos momentos em conjunto."

