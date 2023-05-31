人工智能（AI）对摄影的影响是广泛的，其应用范围包括专业工具，如Adobe Photoshop的新生成性AI，以及为普通消费者设计的工具，如谷歌照片即将推出的Magic Editor。现在，家谱公司MyHeritage将人工智能提升到一个新的水平，通过推出其最新的应用程序Reimagine，使家庭保存他们的记忆更加简单。这款新的移动应用程序可在iOS和安卓系统上使用，重点是使用户能够快速导入存储在相册中的打印照片，通过提高分辨率、修复划痕和折痕、恢复黑白照片的颜色，甚至对脸部进行动画处理--让人想起MyHeritage之前发布的 "深度怀旧 "所引发的病毒轰动。

Reimagine在Deep Nostalgia的基础上，将其与其他专门为保护老照片而设计的照片编辑工具进行了整合。要使用该应用程序，用户只需在他们的旧相册中拍摄页面的照片。然后，该应用程序会识别出独立的图片，自动裁剪，并将它们保存为独立的图像。扫描后，用户可以添加更多信息，如姓名、日期和地点，使图片更容易找到。

Reimagine还可以扫描不同的照片或从手机的相机胶卷中上传图片，迎合了那些可能有收藏品存放在箱子里的用户。虽然照片扫描方面并不新鲜--例如，谷歌在2016年推出了自己的旧照片扫描仪PhotoScan--但MyHeritage的多页扫描仪是由其人工智能部门开发的，是Reimagine应用的专属。MyHeritage旨在通过提供一套全面的由人工智能驱动的功能，包括恢复褪色、修复划痕、增强分辨率、用Deep Nostalgia创建动画以及添加旁白，使自己与照片扫描的竞争对手区分开来。

照片增强工具，如颜色修复、划痕修复和分辨率优化，是由DeOldify独家授权的技术提供的，该技术由深度学习专家Jason Antic和Dana Kelley开发。同时，在动画方面，MyHeritage选择了特拉维夫的初创公司D-ID来开发Deep Nostalgia，这是其获得专利的人工智能驱动的视频重现技术，将老照片带入生活。在2021年首次亮相后，MyHeritage应用程序因其独特的动画功能在TikTok上获得了病毒式的成功。该公司后来扩展了Deep Nostalgia，允许用户为他们的动画照片添加旁白，让照片中的个人发出声音，讲述他们的故事。

这两项功能现在构成了Reimagine编辑和增强老照片的更广泛工具包的一部分。"MyHeritage创始人兼首席执行官Gilad Japhet说："自从三年多前我们推出第一个人工智能照片功能以来，MyHeritage已经彻底改变了消费者接触其家庭照片的方式。他补充说："照片是进入激动人心的家庭历史世界的重要门户，随着我们的照片工具套件的扩大，我们决定开发Reimagine，一个专门用于家庭照片的应用程序，鼓励新的受众捕捉他们的家庭记忆，并将它们带入生活。当你能与你的亲人分享时，回忆是最好的享受，而Reimagine使你能轻松地重新体验你的珍贵时刻。"

无代码平台，如AppMaster ，在使希望创建网络、移动和后端应用程序的用户的生活更轻松方面发挥着重要作用。AppMaster'的全面和用户友好的环境使专业人士、企业家和个人开发者都能轻松地建立和维护应用程序，减少开发成本和时间。为了享受组织和保存家庭记忆的类似体验，用户可以求助于像Reimagine这样的创新应用。