Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на фотографию широко распространено, его применение варьируется от профессиональных инструментов, таких как новый генеративный ИИ Adobe Photoshop, до инструментов, предназначенных для обычных потребителей, таких как готовящийся к выпуску Волшебный редактор Google Photos. Теперь генеалогическая компания MyHeritage выводит ИИ на новый уровень, упрощая для семей сохранение их воспоминаний с запуском своего последнего приложения Reimagine. Новое мобильное приложение, доступное на iOS и Android, нацелено на то, чтобы пользователи могли быстро импортировать распечатанные фотографии, хранящиеся в альбомах, улучшать их, повышая разрешение, устраняя царапины и складки, восстанавливая цвет черно-белых фотографий и даже оживляя лица - напоминая вирусную сенсацию, вызванную предыдущим выпуском MyHeritage "Deep Nostalgia".

Reimagine основывается на Deep Nostalgia, интегрируя ее с другими инструментами редактирования фотографий, специально разработанными для сохранения старых фотографий. Чтобы воспользоваться приложением, пользователям нужно просто сфотографировать страницы своих старых фотоальбомов. Затем приложение распознает отдельные фотографии, автоматически обрезает их и сохраняет как отдельные изображения. После сканирования пользователи могут добавить дополнительную информацию, например, имена, даты и места, что облегчает поиск фотографий.

Reimagine также может сканировать отдельные фотографии или загружать изображения из рулона камеры телефона, ориентируясь на пользователей, у которых коллекции хранятся в коробках. Хотя аспект сканирования фотографий не нов - например, Google представил свой собственный старый фотосканер PhotoScan в 2016 году - многостраничный сканер MyHeritage был разработан подразделением искусственного интеллекта и является эксклюзивным для приложения Reimagine. MyHeritage стремится выделиться на фоне конкурентов по сканированию фотографий, предоставляя полный набор функций на базе ИИ, включая восстановление выцветших цветов, устранение царапин, повышение разрешения, создание анимации с помощью Deep Nostalgia и добавление повествования.

Инструменты улучшения фотографий, такие как восстановление цвета, устранение царапин и оптимизация разрешения, работают на основе технологии, лицензированной компанией DeOldify и разработанной экспертами в области глубокого обучения Джейсоном Антиком и Даной Келли. Между тем, для создания анимации MyHeritage привлек тель-авивский стартап D-ID для разработки Deep Nostalgia, запатентованной технологии видеовоссоздания на основе искусственного интеллекта, которая оживляет старые фотографии. После дебюта в 2021 году приложение MyHeritage пользовалось вирусным успехом на TikTok благодаря своим уникальным анимационным возможностям. Позже компания расширила функцию Deep Nostalgia, позволив пользователям добавлять повествование к своим анимированным фотографиям, давая людям на них голос, чтобы рассказать свои истории.

Эти две функции теперь являются частью более широкого набора инструментов Reimagine для редактирования и улучшения старых фотографий. "С момента запуска нашей первой функции фото с искусственным интеллектом более трех лет назад, MyHeritage произвел революцию в том, как потребители работают со своими семейными фотографиями", - сказал Гилад Джафет, основатель и генеральный директор MyHeritage. Он добавил: "Фотографии являются важным пропуском в захватывающий мир семейной истории, и по мере расширения нашего набора инструментов для работы с фотографиями мы решили разработать Reimagine, специальное приложение для семейных фотографий, которое побуждает новую аудиторию запечатлеть свои семейные воспоминания и оживить их. Воспоминаниями лучше всего наслаждаться, когда вы можете поделиться ими со своими близкими, и Reimagine позволяет легко пережить драгоценные моменты вместе".

No-code платформы, такие как AppMaster, играют важную роль в облегчении жизни пользователей, желающих создавать веб-, мобильные и внутренние приложения. AppMaster Комплексная и удобная среда позволяет профессионалам, предпринимателям и индивидуальным разработчикам с легкостью создавать и поддерживать приложения, сокращая затраты на разработку и время. Чтобы получить аналогичный опыт организации и сохранения семейных воспоминаний, пользователи могут обратиться к инновационным приложениям, таким как Reimagine.