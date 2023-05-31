إن تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على التصوير واسع الانتشار ، مع تطبيقات تتراوح من الأدوات الاحترافية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد من Adobe Photoshop ، إلى تلك المصممة للمستهلكين بشكل عام ، مثل محرر الصور السحري الذي سيصدر في صور Google. والآن ، ترتقي شركة علم الأنساب MyHeritage بالذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد من خلال تسهيل الحفاظ على ذكريات العائلات مع إطلاق أحدث تطبيقاتها ، Reimagine . يركز تطبيق الهاتف المحمول الجديد ، المتوفر على كل من iOS و Android ، على تمكين المستخدمين من استيراد الصور المطبوعة المخزنة في الألبومات بسرعة ، وتحسينها من خلال تحسين الدقة وإصلاح الخدوش والتجاعيد واستعادة اللون في الصور بالأبيض والأسود وحتى تحريك الوجوه - التذكير بالإحساس الفيروسي الناجم عن إطلاق MyHeritage السابق لـ "الحنين العميق".

يعتمد Reimagine على Deep Nostalgia من خلال دمجه مع أدوات تحرير الصور الأخرى المصممة خصيصًا للحفاظ على الصور الفوتوغرافية القديمة. لاستخدام التطبيق ، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى التقاط صور للصفحات الموجودة في ألبومات الصور القديمة الخاصة بهم. يتعرف التطبيق بعد ذلك على الصور المنفصلة ويقطعها تلقائيًا ويحفظها كصور فردية. بعد المسح ، يمكن للمستخدمين إضافة المزيد من المعلومات ، مثل الأسماء والتواريخ والمواقع ، مما يسهل العثور على الصور.

يمكن لـ Reimagine أيضًا إجراء مسح ضوئي لصور مميزة أو تحميل صور من لفة كاميرا الهاتف ، بما يلبي احتياجات المستخدمين الذين قد يكون لديهم مجموعات مخزنة في الصناديق. في حين أن جانب مسح الصور ليس جديدًا - على سبيل المثال ، قدمت Google ماسح الصور القديم الخاص بها ، PhotoScan ، في عام 2016 - تم تطوير الماسح الضوئي متعدد الصفحات MyHeritage بواسطة قسم الذكاء الاصطناعي الخاص به وهو حصري لتطبيق Reimagine. يهدف MyHeritage إلى تمييز نفسه عن المنافسين الذين يقومون بمسح الصور من خلال توفير مجموعة شاملة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك استعادة الألوان الباهتة وإصلاح الخدوش وتحسين الدقة وإنشاء رسوم متحركة باستخدام Deep Nostalgia وإضافة السرد.

يتم تشغيل أدوات تحسين الصور ، مثل استعادة اللون وإصلاح الخدوش وتحسين الدقة ، بواسطة تقنية مرخصة حصريًا من DeOldify ، والتي طورها خبراء التعلم العميق Jason Antic و Dana Kelley. وفي الوقت نفسه ، بالنسبة للرسوم المتحركة ، استعانت MyHeritage بشركة D-ID الناشئة في تل أبيب لتطوير Deep Nostalgia ، وهي تقنية إعادة تمثيل الفيديو التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع والتي تبث الحياة في الصور القديمة. بعد ظهوره لأول مرة في عام 2021 ، حقق تطبيق MyHeritage نجاحًا هائلاً على TikTok نظرًا لقدراته الفريدة في الرسوم المتحركة. وسعت الشركة لاحقًا Deep Nostalgia ، مما سمح للمستخدمين بإضافة السرد إلى صورهم المتحركة ، ومنح الأفراد فيها صوتًا لإخبار قصصهم.

تشكل هاتان الميزتان الآن جزءًا من مجموعة أدوات Reimagine الأوسع نطاقًا لتحرير الصور القديمة وتحسينها. قال جلعاد جافيت ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MyHeritage: "منذ إطلاق أول ميزة للصور بالذكاء الاصطناعي منذ أكثر من ثلاث سنوات ، أحدثت MyHeritage ثورة في طريقة تفاعل المستهلكين مع صور عائلاتهم". وأضاف: "تُعد الصور بوابة مهمة إلى العالم المثير لتاريخ العائلة ، ومع اتساع مجموعة أدوات الصور لدينا ، قررنا تطوير Reimagine ، وهو تطبيق مخصص للصور العائلية يشجع الجماهير الجديدة على التقاط ذكرياتهم العائلية وإحضارها. لهم في الحياة. يتم الاستمتاع بالذكريات بشكل أفضل عندما يمكنك مشاركتها مع أحبائك ، وتجعل Reimagine من السهل إعادة تجربة لحظاتك الثمينة معًا ".

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