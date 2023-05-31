Yapay zekanın (AI) fotoğrafçılık üzerindeki etkisi, Adobe Photoshop'un yeni üretken AI'sı gibi profesyonel araçlardan Google Photos'un yakında piyasaya çıkacak Magic Editor gibi genel tüketiciler için tasarlanmış araçlara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Şimdi, soyağacı şirketi MyHeritage, en yeni uygulaması Reimagine'in piyasaya sürülmesiyle ailelerin anılarını korumasını kolaylaştırarak yapay zekayı yeni bir düzeye taşıyor. Hem iOS hem de Android'de kullanılabilen yeni mobil uygulama, kullanıcıların albümlerde depolanan basılı fotoğrafları hızlı bir şekilde içe aktarmalarına, çözünürlüğü iyileştirerek, çizikleri ve kırışıklıkları onararak, siyah beyaz fotoğraflarda rengi geri yüklemeye ve hatta yüzleri canlandırmaya odaklanıyor. — MyHeritage'ın önceki "Deep Nostalgia" sürümünün tetiklediği viral hissi hatırlatarak.

Reimagine, Deep Nostalgia'yı eski fotoğrafları korumak için özel olarak tasarlanmış diğer fotoğraf düzenleme araçlarıyla entegre ederek geliştirir. Uygulamayı kullanmak için kullanıcıların eski fotoğraf albümlerindeki sayfaların fotoğraflarını çekmeleri yeterli. Uygulama daha sonra ayrı resimleri tanır, otomatik olarak kırpar ve ayrı resimler olarak kaydeder. Kullanıcılar taradıktan sonra adlar, tarihler ve konumlar gibi daha fazla bilgi ekleyerek resimlerin bulunmasını kolaylaştırabilir.

Reimagine ayrıca farklı fotoğrafları tarayabilir veya telefonun film rulosundan resimler yükleyerek, koleksiyonları kutularda depolanmış olabilecek kullanıcılara hitap eder. Fotoğraf tarama yönü yeni olmasa da (örneğin, Google 2016'da kendi eski fotoğraf tarayıcısı PhotoScan'i piyasaya sürdü) MyHeritage'ın çok sayfalı tarayıcısı yapay zeka bölümü tarafından geliştirildi ve Reimagine uygulamasına özel. MyHeritage, solmuş renklerin restorasyonu, çiziklerin onarılması, çözünürlüğün artırılması, Deep Nostalgia ile animasyonlar oluşturulması ve anlatım eklenmesi dahil olmak üzere yapay zeka destekli kapsamlı bir dizi özellik sunarak kendisini fotoğraf tarama rakiplerinden ayırmayı amaçlamaktadır.

Renk düzeltme, çizik giderme ve çözünürlük optimizasyonu gibi fotoğraf geliştirme araçları, derin öğrenme uzmanları Jason Antic ve Dana Kelley tarafından geliştirilen, DeOldify'dan özel olarak lisanslanan teknolojiyle desteklenmektedir. Bu arada, animasyonlar için MyHeritage, eski fotoğrafları hayata geçiren patentli yapay zeka güdümlü video canlandırma teknolojisi Deep Nostalgia'yı geliştirmek için Tel Aviv'deki yeni girişim D-ID'ye başvurdu. MyHeritage uygulaması, 2021'deki ilk çıkışının ardından benzersiz animasyon yetenekleri sayesinde TikTok'ta viral başarı elde etti. Şirket daha sonra Deep Nostalgia'yı genişleterek, kullanıcıların animasyonlu fotoğraflarına anlatım eklemesine izin vererek, içlerindeki kişilere hikayelerini anlatmaları için bir ses verdi.

Bu iki özellik artık Reimagine'in eski fotoğrafları düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik daha geniş araç setinin bir parçasını oluşturuyor. MyHeritage'ın kurucusu ve CEO'su Gilad Japhet, "Üç yılı aşkın bir süre önce ilk AI fotoğraf özelliğimizin lansmanından bu yana, MyHeritage tüketicilerin aile fotoğraflarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yarattı" dedi. "Fotoğraflar, aile tarihinin heyecan verici dünyasına açılan önemli bir kapıdır ve fotoğraf araçları grubumuz genişledikçe, yeni kitleleri aile anılarını yakalamaya ve aileleriyle ilgili anıları paylaşmaya teşvik eden, aile fotoğrafları için özel bir uygulama olan Reimagine'i geliştirmeye karar verdik. onları hayata. Anılar, onları sevdiklerinizle paylaşabildiğiniz zaman en iyi şekilde yaşanır ve Reimagine, değerli anlarınızı birlikte yeniden deneyimlemenizi kolaylaştırır.”

AppMaster gibi kodsuz platformlar web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak isteyen kullanıcılar için hayatı kolaylaştırmada hayati bir rol oynuyor. AppMaster kapsamlı ve kullanıcı dostu ortamı, profesyonellerin, girişimcilerin ve bireysel geliştiricilerin benzer şekilde uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına ve bakımını yapmasına olanak tanıyarak geliştirme maliyetlerini ve süresini azaltır. Kullanıcılar, aile anılarını düzenleme ve saklama konusunda benzer bir deneyim yaşamak için Reimagine gibi yenilikçi uygulamalara başvurabilir.