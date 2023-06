De invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op fotografie is wijdverbreid, met toepassingen variërend van professionele tools zoals de nieuwe generatieve AI van Adobe Photoshop, tot toepassingen voor algemene consumenten, zoals de aanstaande Magic Editor van Google Photos. Nu tilt genealogiebedrijf MyHeritage AI naar een nieuw niveau door het eenvoudiger te maken voor families om hun herinneringen te bewaren met de lancering van zijn nieuwste app, Reimagine. De nieuwe mobiele app, beschikbaar op zowel iOS als Android, richt zich op het in staat stellen van gebruikers om snel afgedrukte foto's te importeren die zijn opgeslagen in albums, ze te verbeteren door het verbeteren van de resolutie, het repareren van krassen en vouwen, het herstellen van kleur in zwart-wit foto's, en zelfs het animeren van gezichten - herinnerend aan de virale sensatie die werd veroorzaakt door MyHeritage's eerdere release van "Deep Nostalgia".

Reimagine bouwt voort op Deep Nostalgia door het te integreren met andere fotobewerkingsprogramma's die speciaal zijn ontworpen voor het behoud van oude foto's. Om de app te gebruiken hoeven gebruikers alleen maar foto's te maken van de pagina's in hun oude fotoalbums. De app herkent vervolgens de afzonderlijke foto's, snijdt ze automatisch bij en slaat ze op als afzonderlijke afbeeldingen. Na het scannen kunnen gebruikers meer informatie toevoegen, zoals namen, data en locaties, waardoor de foto's gemakkelijker terug te vinden zijn.

Reimagine kan ook afzonderlijke foto's scannen of foto's uploaden vanuit de camerarol van de telefoon, voor gebruikers die collecties in dozen hebben opgeslagen. Hoewel het scannen van foto's niet nieuw is - Google introduceerde bijvoorbeeld zijn eigen oude fotoscanner, PhotoScan, in 2016 - is de scanner voor meerdere pagina's van MyHeritage ontwikkeld door zijn AI-divisie en is exclusief voor de Reimagine-app. MyHeritage wil zich onderscheiden van concurrenten die foto's scannen door een uitgebreide set AI-functies te bieden, waaronder het herstellen van vervaagde kleuren, het herstellen van krassen, het verbeteren van de resolutie, het creëren van animaties met Deep Nostalgia en het toevoegen van verhalen.

De fotoverbeteringstools, zoals kleurherstel, krasherstel en resolutieoptimalisatie, worden aangestuurd door technologie die exclusief is gelicentieerd van DeOldify, ontwikkeld door deep learning-experts Jason Antic en Dana Kelley. Ondertussen heeft MyHeritage voor animaties de Tel Aviv startup D-ID aangetrokken om Deep Nostalgia te ontwikkelen, haar gepatenteerde AI-gestuurde video reenactment technologie die oude foto's tot leven brengt. Na het debuut in 2021 genoot de MyHeritage app een viraal succes op TikTok vanwege de unieke animatiemogelijkheden. Het bedrijf breidde later Deep Nostalgia uit, waardoor gebruikers narratie konden toevoegen aan hun geanimeerde foto's, waardoor de personen op de foto's een stem kregen om hun verhaal te vertellen.

Die twee functies maken nu deel uit van Reimagine's bredere toolkit voor het bewerken en verbeteren van oude foto's. "Sinds de lancering van onze eerste AI-fotofunctie meer dan drie jaar geleden, heeft MyHeritage een revolutie teweeggebracht in de manier waarop consumenten omgaan met hun familiefoto's," zei Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. Hij voegde eraan toe: "Foto's zijn een belangrijke toegangspoort tot de spannende wereld van de familiegeschiedenis, en aangezien onze suite van fototools is uitgebreid, hebben we besloten om Reimagine te ontwikkelen, een speciale app voor familiefoto's die een nieuw publiek aanmoedigt om hun familieherinneringen vast te leggen en tot leven te brengen. Herinneringen komen het best tot hun recht als je ze kunt delen met je dierbaren, en Reimagine maakt het gemakkelijk om je dierbare momenten samen opnieuw te beleven."

