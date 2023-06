Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nhiếp ảnh đang lan rộng, với các ứng dụng từ các công cụ chuyên nghiệp như AI thế hệ mới của Adobe Photoshop cho đến những ứng dụng được thiết kế cho người tiêu dùng phổ thông, chẳng hạn như Magic Editor sắp ra mắt của Google Photos. Giờ đây, công ty phả hệ MyHeritage đã đưa AI lên một tầm cao mới bằng cách giúp các gia đình lưu giữ những kỷ niệm của họ trở nên đơn giản hơn với việc ra mắt ứng dụng mới nhất, Reimagine . Ứng dụng di động mới, có sẵn trên cả iOS và Android, tập trung vào việc cho phép người dùng nhanh chóng nhập ảnh in được lưu trữ trong album, nâng cao chúng bằng cách cải thiện độ phân giải, sửa chữa các vết trầy xước và nếp nhăn, khôi phục màu sắc trong ảnh đen trắng và thậm chí cả khuôn mặt hoạt hình — nhớ lại cảm giác lan truyền được kích hoạt bởi bản phát hành trước đó của MyHeritage “Deep Nostalgia.”

Reimagine được xây dựng dựa trên Deep Nostalgia bằng cách tích hợp nó với các công cụ chỉnh sửa ảnh khác được thiết kế đặc biệt để lưu giữ các bức ảnh cũ. Để sử dụng ứng dụng, người dùng chỉ cần chụp ảnh các trang trong album ảnh cũ của họ. Sau đó, ứng dụng sẽ nhận dạng các ảnh riêng biệt, tự động cắt chúng và lưu chúng dưới dạng các ảnh riêng lẻ. Sau khi quét, người dùng có thể thêm nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như tên, ngày và địa điểm, giúp tìm ảnh dễ dàng hơn.

Reimagine cũng có thể quét các ảnh riêng biệt hoặc tải ảnh lên từ cuộn camera của điện thoại, phục vụ cho những người dùng có bộ sưu tập được lưu trữ trong hộp. Mặc dù khía cạnh quét ảnh không phải là mới—ví dụ: Google đã giới thiệu máy quét ảnh cũ của riêng mình, PhotoScan, vào năm 2016—máy quét nhiều trang của MyHeritage do bộ phận AI của Google phát triển và chỉ dành riêng cho ứng dụng Reimagine. MyHeritage đặt mục tiêu tạo sự khác biệt so với các đối thủ quét ảnh bằng cách cung cấp một bộ tính năng toàn diện do AI cung cấp bao gồm khôi phục màu bị phai, sửa chữa vết trầy xước, tăng cường độ phân giải, tạo hoạt ảnh với Nỗi nhớ sâu sắc và thêm tường thuật.

Các công cụ cải thiện ảnh, chẳng hạn như khôi phục màu, sửa vết xước và tối ưu hóa độ phân giải, được hỗ trợ bởi công nghệ được cấp phép độc quyền từ DeOldify, được phát triển bởi các chuyên gia học sâu Jason Antic và Dana Kelley. Trong khi đó, đối với hoạt ảnh, MyHeritage đã khai thác D-ID của công ty khởi nghiệp Tel Aviv để phát triển Deep Nostalgia, công nghệ tái hiện video do AI điều khiển đã được cấp bằng sáng chế giúp đưa những bức ảnh cũ vào cuộc sống. Sau khi ra mắt vào năm 2021, ứng dụng MyHeritage đã đạt được thành công lan truyền trên TikTok nhờ khả năng hoạt ảnh độc đáo của nó. Sau đó, công ty đã mở rộng Deep Nostalgia, cho phép người dùng thêm tường thuật vào các bức ảnh hoạt hình của họ, giúp các cá nhân trong đó có tiếng nói để kể câu chuyện của họ.

Hai tính năng đó hiện là một phần của bộ công cụ rộng hơn của Reimagine để chỉnh sửa và nâng cao ảnh cũ. Gilad Japhet, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của MyHeritage cho biết: “Kể từ khi ra mắt tính năng ảnh AI đầu tiên của chúng tôi hơn ba năm trước, MyHeritage đã cách mạng hóa cách người tiêu dùng tương tác với những bức ảnh gia đình của họ. Anh ấy nói thêm: “Ảnh là một cửa ngõ quan trọng dẫn đến thế giới lịch sử gia đình thú vị và khi bộ công cụ ảnh của chúng tôi được mở rộng, chúng tôi đã quyết định phát triển Reimagine, một ứng dụng dành riêng cho ảnh gia đình khuyến khích khán giả mới ghi lại những kỷ niệm gia đình của họ và mang chúng vào cuộc sống. Những kỷ niệm được tận hưởng tốt nhất khi bạn có thể chia sẻ chúng với những người thân yêu của mình và Reimagine giúp bạn dễ dàng trải nghiệm lại những khoảnh khắc quý giá bên nhau.”

