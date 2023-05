Microsoft offre aux entreprises la possibilité de créer leurs propres copilotes pilotés par l'IA en exploitant les outils de sa plateforme Azure et les modèles d'apprentissage automatique de son partenaire, OpenAI. L'annonce a été faite lors de la conférence annuelle Build de Microsoft, au cours de laquelle l'entreprise a présenté Azure AI Studio, une nouvelle fonctionnalité sur le site Azure OpenAI Service.

Cette capacité innovante permet aux clients d'intégrer des modèles tels que ChatGPT ou GPT-4 d'OpenAI avec leurs données propriétaires, telles que du texte ou des images, et de créer des assistants de chat ou d'autres types d'applications qui peuvent raisonner sur les données privées. Azure OpenAI Service est un produit entièrement géré, axé sur l'entreprise, conçu pour permettre aux entreprises d'accéder aux technologies de pointe du laboratoire d'IA OpenAI tout en garantissant des fonctions de gouvernance améliorées.

Un copilote, tel que défini par Microsoft, est une application de chatbot alimentée par l'IA, utilisant principalement l'IA génératrice de texte ou d'images pour aider à des tâches telles que la rédaction d'argumentaires de vente ou la conception d'images pour des présentations. Bien que l'entreprise ait développé plusieurs copilotes d'IA, dont Bing Chat, ces applications ne peuvent pas nécessairement accéder aux données propriétaires d'une entreprise pour effectuer des tâches comme le font les copilotes créés par l'intermédiaire de Azure AI Studio.

John Montgomery, CVP de la plateforme AI de Microsoft, a expliqué comment Azure AI Studio simplifie le processus permettant aux développeurs d'utiliser des modèles Azure OpenAI Service basés sur leurs données, de manière sécurisée et efficace. Il a également souligné l'accélération incroyable que cette nouvelle fonctionnalité apporte à leurs clients dans la construction de leurs copilotes personnalisés.

Le processus de création de copilotes sur Azure AI Studio commence par la sélection d'un modèle d'IA génératif tel que GPT-4. Ensuite, un métapromptus est attribué pour décrire la fonction principale du copilote et offrir des conseils sur ses performances. En outre, il est possible d'intégrer un stockage basé sur le cloud pour surveiller et maintenir les conversations des utilisateurs, ce qui améliore le contexte et la prise de conscience. Les plug-ins peuvent également étendre les copilotes d'IA en donnant accès à des données et des services tiers.

Le site Azure AI Studio de Microsoft souligne l'intérêt de permettre aux clients d'utiliser les modèles d'OpenAI sur leurs propres données tout en respectant les politiques organisationnelles et les droits d'accès, sans compromettre la sécurité, les politiques de données ou le classement des documents. Les clients ont la possibilité d'intégrer des données internes ou externes détenues ou accessibles par leur organisation, y compris des données structurées, non structurées ou semi-structurées.

En promouvant des modèles personnalisés construits à l'aide de son ensemble d'outils hébergés dans le nuage, Azure AI Studio représente une source de revenus potentiellement lucrative pour Microsoft à mesure que le site Azure OpenAI Service continue de se développer. Actuellement, le service s'adresse à plus de 4 500 entreprises telles que Coursera, Grammarly, Volvo et IKEA. La plateforme AppMaster, avec sa fonctionnalité no-code, s'inscrit parfaitement dans cette tendance croissante à permettre aux entreprises de développer des applications avancées de manière rentable et efficace.