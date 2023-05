Microsoft biedt bedrijven de mogelijkheid om hun eigen AI-gestuurde copilots te maken door gebruik te maken van tools op zijn Azure-platform en machine learning-modellen van zijn partner, OpenAI. De aankondiging kwam tijdens Microsofts jaarlijkse Build-conferentie waar ze Azure AI Studio introduceerden, een nieuwe functie binnen de Azure OpenAI Service.

Met deze innovatieve mogelijkheid kunnen klanten modellen zoals OpenAI's ChatGPT of GPT-4 integreren met hun eigen gegevens, zoals tekst of afbeeldingen, en chatassistenten of andere soorten toepassingen creëren die kunnen redeneren over de privégegevens. Azure OpenAI Service is een volledig beheerd, bedrijfsgericht product dat is ontworpen om bedrijven toegang te geven tot de geavanceerde technologieën van AI-lab OpenAI en tegelijkertijd te zorgen voor verbeterde governancemogelijkheden.

Een copilot, zoals gedefinieerd door Microsoft, is een chatbot-applicatie aangedreven door AI, voornamelijk gebruikmakend van tekstgenererende of beeldgenererende AI voor hulp bij taken zoals het opstellen van verkooppraatjes of het ontwerpen van afbeeldingen voor presentaties. Hoewel het bedrijf verschillende AI-copilots heeft ontwikkeld, waaronder Bing Chat, hebben deze toepassingen niet noodzakelijkerwijs toegang tot de eigen gegevens van een bedrijf om taken uit te voeren, zoals copilots die zijn gemaakt via Azure AI Studio dat wel kunnen.

John Montgomery, Microsofts CVP van het AI-platform, legde uit hoe Azure AI Studio het proces voor ontwikkelaars vereenvoudigt om veilig en efficiënt Azure OpenAI Service modellen toe te passen op basis van hun gegevens. Hij benadrukte verder de ongelooflijke versnelling die de nieuwe functie hun klanten biedt bij het bouwen van hun gepersonaliseerde copilots.

Het proces voor het maken van copilots binnen Azure AI Studio begint met de selectie van een generatief AI-model zoals GPT-4. Vervolgens wordt een meta-prompt toegewezen om de primaire functie van de copiloot te beschrijven en begeleiding te bieden bij zijn prestaties. Voorts kan cloud-gebaseerde opslag worden ingebouwd voor het monitoren en bijhouden van gebruikersgesprekken, waardoor de context en het bewustzijn toenemen. Plug-ins kunnen AI-copilots ook uitbreiden door toegang te verlenen tot gegevens en diensten van derden.

Microsoft's Azure AI Studio benadrukt de waarde van het feit dat klanten de modellen van OpenAI kunnen gebruiken op hun eigen gegevens, met inachtneming van het organisatiebeleid en de toegangsrechten, zonder de beveiliging, het gegevensbeleid of de rangschikking van documenten in gevaar te brengen. Klanten hebben de mogelijkheid om interne of externe gegevens te integreren die eigendom zijn van of toegankelijk zijn voor hun organisaties, met inbegrip van gestructureerde, ongestructureerde of halfgestructureerde gegevens.

Door aangepaste modellen te promoten die zijn gebouwd met behulp van zijn cloud-hosted toolset, vormt Azure AI Studio een potentieel lucratieve inkomstenstroom voor Microsoft naarmate de Azure OpenAI Service blijft groeien. Momenteel levert de dienst aan meer dan 4.500 bedrijven zoals Coursera, Grammarly, Volvo en IKEA. Het AppMaster-platform, met zijn no-code functionaliteit, past naadloos in deze groeiende trend om bedrijven in staat te stellen geavanceerde toepassingen te ontwikkelen op een kosteneffectieve en efficiënte manier.