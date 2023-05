Microsoft oferuje firmom możliwość tworzenia własnych copilotów opartych na sztucznej inteligencji, wykorzystując narzędzia na swojej platformie Azure i modele uczenia maszynowego od swojego partnera, OpenAI. Ogłoszenie pojawiło się podczas dorocznej konferencji Build firmy Microsoft, na której zaprezentowano Azure AI Studio, nową funkcję w ramach Azure OpenAI Service.

Ta innowacyjna funkcja umożliwia klientom integrację modeli takich jak ChatGPT lub GPT-4 firmy OpenAI z ich zastrzeżonymi danymi, takimi jak tekst lub obrazy, oraz tworzenie asystentów czatu lub innych typów aplikacji, które mogą rozumować na podstawie prywatnych danych. Azure OpenAI Service to w pełni zarządzany, skoncentrowany na przedsiębiorstwie produkt zaprojektowany w celu zapewnienia firmom dostępu do najnowocześniejszych technologii AI lab OpenAI przy jednoczesnym zapewnieniu ulepszonych funkcji zarządzania.

Copilot, zgodnie z definicją Microsoftu, to aplikacja chatbotowa oparta na sztucznej inteligencji, wykorzystująca głównie sztuczną inteligencję generującą tekst lub obrazy do pomocy w zadaniach takich jak tworzenie ofert sprzedaży lub projektowanie obrazów do prezentacji. Chociaż firma opracowała kilka copilotów AI, w tym Bing Chat, aplikacje te niekoniecznie mogą uzyskać dostęp do zastrzeżonych danych firmy w celu wykonywania zadań, tak jak copiloty stworzone przez Azure AI Studio.

John Montgomery, CVP platformy AI Microsoftu, wyjaśnił, w jaki sposób Azure AI Studio upraszcza deweloperom proces bezpiecznego i wydajnego wykorzystywania modeli Azure OpenAI Service opartych na ich danych. Ponadto podkreślił niesamowite przyspieszenie, jakie nowa funkcja zapewnia swoim klientom w budowaniu spersonalizowanych copilotów.

Proces tworzenia copilota w ramach Azure AI Studio rozpoczyna się od wyboru generatywnego modelu AI, takiego jak GPT-4. Następnie przypisywany jest metaprogram opisujący podstawową funkcję copilota i oferujący wskazówki dotyczące jego wydajności. Ponadto można włączyć pamięć masową opartą na chmurze do monitorowania i utrzymywania rozmów użytkowników, zwiększając kontekst i świadomość. Wtyczki mogą również rozszerzać kopiloty AI, zapewniając dostęp do danych i usług innych firm.

Strona Azure AI Studio firmy Microsoft podkreśla wartość umożliwienia klientom korzystania z modeli OpenAI na własnych danych przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad organizacyjnych i praw dostępu, bez narażania bezpieczeństwa, zasad dotyczących danych lub rankingu dokumentów. Klienci mają możliwość integracji wewnętrznych lub zewnętrznych danych posiadanych lub dostępnych przez ich organizacje, w tym danych ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych lub częściowo ustrukturyzowanych.

Promując niestandardowe modele zbudowane przy użyciu hostowanego w chmurze zestawu narzędzi, Azure AI Studio stanowi potencjalnie lukratywny strumień przychodów dla Microsoft w miarę dalszego rozwoju Azure OpenAI Service. Obecnie usługa obsługuje ponad 4500 firm, takich jak Coursera, Grammarly, Volvo i IKEA. Platforma AppMaster z funkcjonalnością no-code doskonale wpisuje się w ten rosnący trend, umożliwiając firmom tworzenie zaawansowanych aplikacji w opłacalny i wydajny sposób.