微软正在为企业提供机会，通过利用其Azure平台上的工具和其合作伙伴OpenAI的机器学习模型，创建自己的人工智能驱动的副驾驶。这一消息是在微软的年度Build大会上宣布的，他们在会上介绍了Azure AI Studio ，这是Azure OpenAI Service 内的一项新功能。

这一创新能力使客户能够将OpenAI的ChatGPT或GPT-4等模型与他们的专有数据（如文本或图像）整合起来，并创建聊天助手或其他类型的应用程序，可以对私有数据进行推理。Azure OpenAI Service ，这是一个完全管理的、以企业为中心的产品，旨在让企业获得AI实验室OpenAI的尖端技术，同时确保加强治理功能。

按照微软的定义，协作者是一个由人工智能驱动的聊天机器人应用程序，主要利用文本生成或图像生成的人工智能来协助完成任务，如精心设计销售方案或为演示设计图像。虽然该公司已经开发了几个人工智能机器人，包括Bing Chat ，但这些应用不一定能像通过Azure AI Studio 制作的机器人那样，访问公司的专有数据来执行任务。

微软人工智能平台的首席执行官约翰-蒙哥马利解释了Azure AI Studio ，如何简化开发者根据他们的数据采用Azure OpenAI Service 模型的过程，安全而高效。他进一步强调了这项新功能为他们的客户在建立他们的个性化副驾驶时提供了难以置信的加速。

Azure AI Studio 内的副驾驶创建过程从选择像GPT-4这样的生成型人工智能模型开始。随后，指定一个元提示来描述副驾驶的主要功能，并对其性能提供指导。此外，基于云的存储可以被纳入，用于监测和维护用户的对话，增强背景和意识。插件也可以通过允许访问第三方数据和服务来扩展人工智能副驾驶。

微软的Azure AI Studio ，强调了允许客户在自己的数据上使用OpenAI的模型的价值，同时遵守组织政策和访问权限，不影响安全、数据政策或文件排名。客户可以选择整合其组织拥有或可访问的内部或外部数据，包括结构化、非结构化或半结构化数据。

通过推广使用其云托管工具集建立的定制模型，Azure AI Studio ，随着Azure OpenAI Service 的不断扩大，为微软提供了一个潜在的有利可图的收入来源。目前，该服务为4500多家公司提供服务，如Coursera、Grammarly、Volvo和IKEA。AppMaster平台凭借其no-code ，无缝地融入了这一不断增长的趋势，使企业能够以经济有效的方式开发高级应用程序。