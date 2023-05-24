تقدم Microsoft للشركات الفرصة لإنشاء مساعدي الطيارين المدفوعين بالذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من الأدوات على نظامها الأساسي Azure ونماذج التعلم الآلي من شريكها ، OpenAI. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر Build السنوي لشركة Microsoft حيث قدموا Azure AI Studio ، وهي ميزة جديدة في Azure OpenAI Service.

تمكن هذه القدرة المبتكرة العملاء من دمج نماذج مثل OpenAI's ChatGPT أو GPT-4 مع بيانات الملكية الخاصة بهم ، مثل النصوص أو الصور ، وإنشاء مساعدين للدردشة أو أنواع أخرى من التطبيقات التي يمكن أن تفكر في البيانات الخاصة. Azure OpenAI Service عبارة عن منتج مُدار بالكامل يركز على المؤسسات مصمم لمنح الشركات إمكانية الوصول إلى تقنيات OpenAI معمل الذكاء الاصطناعي المتطورة مع ضمان ميزات الحوكمة المحسنة.

مساعد الطيار ، كما هو محدد من قبل Microsoft ، هو تطبيق chatbot مدعوم من AI ، يستخدم بشكل أساسي إنشاء النص أو إنشاء الصور AI للمساعدة في مهام مثل صياغة عروض المبيعات أو تصميم الصور للعروض التقديمية. على الرغم من أن الشركة طورت العديد من مساعدي الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك Bing Chat ، إلا أن هذه التطبيقات لا يمكنها بالضرورة الوصول إلى البيانات المملوكة للشركة لتنفيذ المهام مثل مساعدي الطيارين الذين تم تصميمهم من خلال Azure AI Studio.

أوضح جون مونتغمري ، منصة Microsoft CVP للذكاء الاصطناعي ، كيف يبسط Azure AI Studio العملية للمطورين لتوظيف نماذج Azure OpenAI Service استنادًا إلى بياناتهم ، بأمان وفعالية. وأكد كذلك على التسارع المذهل الذي توفره الميزة الجديدة لعملائهم في بناء مساعديهم الشخصيين.

تبدأ عملية إنشاء مساعد الطيار داخل Azure AI Studio باختيار نموذج AI تكويني مثل GPT-4. بعد ذلك ، يتم تعيين موجه الفوقية لوصف الوظيفة الأساسية لمساعد الطيار ولتقديم إرشادات حول أدائه. علاوة على ذلك ، يمكن دمج التخزين المستند إلى السحابة لمراقبة محادثات المستخدم والحفاظ عليها ، وتعزيز السياق والوعي. يمكن للمكونات الإضافية أيضًا توسيع مساعدي الذكاء الاصطناعي من خلال منح الوصول إلى بيانات وخدمات الطرف الثالث.

يسلط Azure AI Studio من Microsoft الضوء على قيمة السماح للعملاء باستخدام نماذج OpenAI على بياناتهم الخاصة مع الالتزام بالسياسات التنظيمية وحقوق الوصول ، دون المساس بالأمان أو سياسات البيانات أو تصنيف المستندات. يتمتع العملاء بخيار دمج البيانات الداخلية أو الخارجية التي تمتلكها مؤسساتهم أو يمكن الوصول إليها ، بما في ذلك البيانات المهيكلة أو غير المهيكلة أو شبه المنظمة.

من خلال الترويج للنماذج المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعة الأدوات المستضافة على السحابة ، يقدم Azure AI Studio تدفقًا محتملاً للإيرادات المربحة لشركة Microsoft مع استمرار توسيع Azure OpenAI Service. حاليًا ، تقدم الخدمة خدماتها لأكثر من 4500 شركة مثل Coursera و Grammarly و Volvo و IKEA. تتناسب منصة AppMaster ، مع وظائفها no-code ، بسلاسة مع هذا الاتجاه المتزايد المتمثل في تمكين الشركات من تطوير تطبيقات متقدمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة.