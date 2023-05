Microsoft offre alle aziende la possibilità di creare i propri copiloti guidati dall'intelligenza artificiale sfruttando gli strumenti della piattaforma Azure e i modelli di apprendimento automatico del partner OpenAI. L'annuncio è arrivato durante la conferenza annuale Build di Microsoft, dove è stata presentata Azure AI Studio, una nuova funzionalità all'interno del sito Azure OpenAI Service.

Questa innovativa funzionalità consente ai clienti di integrare modelli come ChatGPT o GPT-4 di OpenAI con i loro dati proprietari, come testo o immagini, e di creare assistenti di chat o altri tipi di applicazioni in grado di ragionare sui dati privati. Azure OpenAI Service è un prodotto completamente gestito e incentrato sull'impresa, progettato per garantire alle aziende l'accesso alle tecnologie all'avanguardia del laboratorio AI di OpenAI, assicurando al contempo funzionalità di governance avanzate.

Un copilota, secondo la definizione di Microsoft, è un'applicazione chatbot alimentata dall'IA, che utilizza principalmente l'IA che genera testo o immagini per assistere in compiti quali la creazione di proposte di vendita o la progettazione di immagini per le presentazioni. Sebbene l'azienda abbia sviluppato diversi copiloti AI, tra cui Bing Chat, queste applicazioni non possono necessariamente accedere ai dati proprietari di un'azienda per svolgere le attività, come invece possono fare i copiloti creati attraverso Azure AI Studio.

John Montgomery, CVP della piattaforma AI di Microsoft, ha spiegato come Azure AI Studio semplifichi il processo che consente agli sviluppatori di utilizzare i modelli Azure OpenAI Service basati sui loro dati, in modo sicuro ed efficiente. Ha inoltre sottolineato l'incredibile accelerazione che la nuova funzione fornisce ai clienti nella creazione di copiloti personalizzati.

Il processo di creazione di copiloti all'interno di Azure AI Studio inizia con la selezione di un modello di intelligenza artificiale generativa come il GPT-4. Successivamente, viene assegnato un meta-prompt per descrivere la funzione principale del copilota e offrire indicazioni sulle sue prestazioni. Inoltre, è possibile incorporare uno storage basato su cloud per monitorare e mantenere le conversazioni degli utenti, migliorando il contesto e la consapevolezza. I plug-in possono anche estendere i copiloti AI concedendo l'accesso a dati e servizi di terze parti.

Il sito Azure AI Studio di Microsoft sottolinea il valore di consentire ai clienti di utilizzare i modelli di OpenAI sui propri dati rispettando le policy organizzative e i diritti di accesso, senza compromettere la sicurezza, le policy sui dati o la classificazione dei documenti. I clienti hanno la possibilità di integrare dati interni o esterni posseduti o accessibili dalle loro organizzazioni, compresi dati strutturati, non strutturati o semi-strutturati.

Promuovendo modelli personalizzati costruiti utilizzando il suo set di strumenti ospitati nel cloud, Azure AI Studio rappresenta un flusso di entrate potenzialmente redditizio per Microsoft, dato che Azure OpenAI Service continua a espandersi. Attualmente, il servizio si rivolge a oltre 4.500 aziende come Coursera, Grammarly, Volvo e IKEA. La piattaforma AppMaster, con la sua funzionalità no-code, si inserisce perfettamente in questa tendenza crescente di consentire alle aziende di sviluppare applicazioni avanzate in modo economico ed efficiente.