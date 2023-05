A Microsoft está a oferecer às empresas a oportunidade de criarem os seus próprios co-pilotos orientados para a IA, tirando partido das ferramentas da sua plataforma Azure e dos modelos de aprendizagem automática do seu parceiro, OpenAI. O anúncio foi feito durante a conferência anual Build da Microsoft, onde foi apresentado o Azure AI Studio, um novo recurso do Azure OpenAI Service.

Esta capacidade inovadora permite que os clientes integrem modelos como o ChatGPT ou o GPT-4 da OpenAI com os seus dados proprietários, como texto ou imagens, e criem assistentes de conversação ou outros tipos de aplicações que possam raciocinar sobre os dados privados. Azure OpenAI Service é um produto totalmente gerido e centrado na empresa, concebido para conceder às empresas acesso às tecnologias de ponta do laboratório de IA da OpenAI, assegurando simultaneamente funcionalidades de governação melhoradas.

Um copiloto, tal como definido pela Microsoft, é uma aplicação de chatbot alimentada por IA, utilizando principalmente IA geradora de texto ou de imagens para ajudar em tarefas como a elaboração de argumentos de venda ou a concepção de imagens para apresentações. Embora a empresa tenha desenvolvido vários co-pilotos de IA, incluindo Bing Chat, estas aplicações não podem necessariamente aceder aos dados proprietários de uma empresa para realizar tarefas como os co-pilotos criados através de Azure AI Studio podem.

John Montgomery, CVP da plataforma de IA da Microsoft, explicou como o Azure AI Studio simplifica o processo para os programadores utilizarem modelos Azure OpenAI Service com base nos seus dados, de forma segura e eficiente. Ele também enfatizou a incrível aceleração que o novo recurso oferece aos clientes na criação de seus copilotos personalizados.

O processo de criação de copilotos em Azure AI Studio começa com a selecção de um modelo de IA generativo como o GPT-4. Subsequentemente, é atribuído um meta-prompt para descrever a função principal do co-piloto e para oferecer orientações sobre o seu desempenho. Além disso, o armazenamento baseado na nuvem pode ser incorporado para monitorizar e manter as conversas dos utilizadores, melhorando o contexto e a consciência. Os plug-ins também podem alargar os copilotos de IA, concedendo acesso a dados e serviços de terceiros.

O site Azure AI Studio da Microsoft destaca o valor de permitir que os clientes utilizem os modelos da OpenAI nos seus próprios dados, respeitando as políticas organizacionais e os direitos de acesso, sem comprometer a segurança, as políticas de dados ou a classificação dos documentos. Os clientes têm a opção de integrar dados internos ou externos detidos ou acessíveis pelas suas organizações, incluindo dados estruturados, não estruturados ou semi-estruturados.

Ao promover modelos personalizados criados com o seu conjunto de ferramentas alojado na nuvem, o Azure AI Studio apresenta um fluxo de receitas potencialmente lucrativo para a Microsoft à medida que o Azure OpenAI Service continua a expandir-se. Actualmente, o serviço serve mais de 4.500 empresas, como a Coursera, a Grammarly, a Volvo e a IKEA. A plataforma AppMaster, com a sua funcionalidade no-code, enquadra-se perfeitamente nesta tendência crescente de capacitar as empresas para desenvolverem aplicações avançadas de uma forma económica e eficiente.