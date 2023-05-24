Microsoft, Azure platformundaki araçlardan ve iş ortağı OpenAI'nin makine öğrenimi modellerinden yararlanarak işletmelere kendi yapay zeka güdümlü yardımcı pilotlarını oluşturma fırsatı sunuyor. Duyuru, Microsoft'un Azure OpenAI Service içindeki yeni bir özellik olan Azure AI Studio tanıttıkları yıllık Build konferansı sırasında geldi.

Bu yenilikçi yetenek, müşterilerin OpenAI'nin ChatGPT veya GPT-4 gibi modelleri metin veya resimler gibi özel verileriyle entegre etmesine ve özel veriler üzerinde akıl yürütebilen sohbet asistanları veya diğer türde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Azure OpenAI Service işletmelerin yapay zeka laboratuvarı OpenAI'nin en son teknolojilerine erişmesini sağlarken aynı zamanda gelişmiş yönetişim özellikleri sağlamak için tasarlanmış, tam olarak yönetilen, kurumsal odaklı bir üründür.

Microsoft tarafından tanımlandığı şekliyle bir yardımcı pilot, satış sunumları hazırlamak veya sunumlar için resimler tasarlamak gibi görevlere yardımcı olmak için öncelikle metin üreten veya görüntü üreten AI kullanan, AI tarafından desteklenen bir sohbet robotu uygulamasıdır. Şirket, Bing Chat de dahil olmak üzere birkaç yapay zeka yardımcı pilotu geliştirmiş olsa da, bu uygulamaların, Azure AI Studio aracılığıyla hazırlanmış yardımcı pilotların yapabildiği gibi görevleri gerçekleştirmek için bir şirketin özel verilerine erişmesi gerekmez.

Microsoft'un AI platformu CVP'si John Montgomery, Azure AI Studio geliştiricilerin verilerine dayalı olarak Azure OpenAI Service modellerini güvenli ve verimli bir şekilde kullanma sürecini nasıl basitleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, yeni özelliğin müşterilerine kişiselleştirilmiş yardımcı pilotlarını oluşturmalarında sağladığı inanılmaz ivmeyi vurguladı.

Azure AI Studio yardımcı pilot oluşturma süreci, GPT-4 gibi üretken bir AI modelinin seçilmesiyle başlar. Ardından, yardımcı pilotun birincil işlevini açıklamak ve performansı hakkında rehberlik sağlamak için bir meta-bilgi istemi atanır. Ayrıca, kullanıcı konuşmalarını izlemek ve sürdürmek, bağlamı ve farkındalığı artırmak için bulut tabanlı depolama dahil edilebilir. Eklentiler, üçüncü taraf veri ve hizmetlere erişim sağlayarak yapay zeka yardımcı pilotlarını da genişletebilir.

Microsoft'un Azure AI Studio güvenlikten, veri ilkelerinden veya belge sıralamasından ödün vermeden kurumsal ilkelere ve erişim haklarına bağlı kalarak müşterilerin OpenAI modellerini kendi verileri üzerinde kullanmalarına izin vermenin değerini vurgular. Müşteriler, yapılandırılmış, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış veriler dahil olmak üzere kuruluşlarının sahip olduğu veya erişebildiği dahili veya harici verileri entegre etme seçeneğine sahiptir.

Azure AI Studio bulutta barındırılan araç seti kullanılarak oluşturulan özelleştirilmiş modelleri teşvik ederek, Azure OpenAI Service genişlemeye devam ederken Microsoft için potansiyel olarak kazançlı bir gelir akışı sunar. Şu anda hizmet Coursera, Grammarly, Volvo ve IKEA gibi 4.500'den fazla şirkete hizmet vermektedir. AppMaster platformu , no-code işlevselliğiyle, işletmeleri uygun maliyetli ve verimli bir şekilde gelişmiş uygulamalar geliştirmeye teşvik eden bu büyüyen trende sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.