Компания Microsoft предлагает предприятиям возможность создавать свои собственные копьютеры, управляемые искусственным интеллектом, используя инструменты на платформе Azure и модели машинного обучения от своего партнера, компании OpenAI. Объявление прозвучало во время ежегодной конференции Microsoft Build, где была представлена новая функция Azure AI Studio на сайте Azure OpenAI Service.

Эта инновационная возможность позволяет клиентам интегрировать модели ChatGPT или GPT-4 от OpenAI с их собственными данными, такими как текст или изображения, и создавать чат-ассистентов или другие типы приложений, которые могут рассуждать над частными данными. Azure OpenAI Service - это полностью управляемый, ориентированный на предприятия продукт, разработанный для предоставления компаниям доступа к передовым технологиям лаборатории искусственного интеллекта OpenAI, обеспечивая при этом расширенные функции управления.

Копилот, по определению Microsoft, - это чат-бот, работающий на базе ИИ, в основном использующий генерирующий текст или генерирующий изображения ИИ для помощи в таких задачах, как составление предложений по продажам или разработка изображений для презентаций. Хотя компания разработала несколько ИИ-собеседников, включая Bing Chat, эти приложения не всегда могут получить доступ к собственным данным компании для выполнения задач, как это могут сделать собеседники, созданные с помощью Azure AI Studio.

Джон Монтгомери, CVP платформы ИИ компании Microsoft, объяснил, как Azure AI Studio упрощает разработчикам процесс безопасного и эффективного использования моделей Azure OpenAI Service на основе их данных. Он также подчеркнул, что новая функция невероятно ускоряет процесс создания персонализированных вторых пилотов для их клиентов.

Процесс создания второго пилота в Azure AI Studio начинается с выбора генеративной модели ИИ, например GPT-4. Затем назначается мета-запрос, описывающий основную функцию второго пилота и предлагающий рекомендации по ее выполнению. Кроме того, облачное хранилище может быть включено для мониторинга и поддержания разговоров пользователей, повышая контекст и осведомленность. Плагины также могут расширять возможности ИИ-спонсоров, предоставляя доступ к данным и сервисам сторонних производителей.

На сайте Microsoft Azure AI Studio подчеркивается ценность того, что клиенты могут использовать модели OpenAI на собственных данных, соблюдая при этом организационные политики и права доступа, без ущерба для безопасности, политики данных или ранжирования документов. Клиенты имеют возможность интегрировать внутренние или внешние данные, принадлежащие или доступные их организациям, включая структурированные, неструктурированные или полуструктурированные данные.

Продвигая индивидуальные модели, созданные с использованием облачного инструментария, Azure AI Studio представляет собой потенциально прибыльную статью дохода для Microsoft, поскольку Azure OpenAI Service продолжает расширяться. В настоящее время сервис обслуживает более 4 500 компаний, таких как Coursera, Grammarly, Volvo и IKEA. Платформа AppMaster с ее функциональностью no-code органично вписывается в эту растущую тенденцию расширения возможностей предприятий по разработке современных приложений экономичным и эффективным способом.