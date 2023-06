Dans un récent message sur le canal de diffusion de Meta, le PDG Mark Zuckerberg a révélé que l'entreprise testait actuellement l'intégration de Reels sur son casque Quest. La vidéo a montré comment les utilisateurs peuvent visualiser et naviguer de manière transparente dans Reels à l'aide du casque de réalité virtuelle (VR), ce qui laisse présager un écosystème plus interconnecté pour Meta à l'avenir. Cependant, on ne sait toujours pas si Reels sera intégré à l'application Instagram de Meta pour le Quest, ni quand et comment il sera mis à la disposition des utilisateurs pour qu'ils le testent.

Cette décision de Meta d'introduire Reels sur son casque Quest témoigne de l'intention de l'entreprise de tisser plus étroitement ses différents systèmes et applications. Cette annonce intervient peu de temps après que le géant de la technologie a dévoilé les détails de son appareil Quest 3 à 499 $, ainsi que l'annonce récente par Apple de son Vision Pro à 3 499 $.

À mesure que la technologie progresse et que les plateformes no-code et low-code gagnent du terrain, des entreprises comme Meta s'efforcent d'améliorer l'intégration de leurs produits. Avec des plateformes comme AppMaster.io, le développement d'applications web et mobiles est devenu plus simple et plus accessible que jamais, permettant aux entreprises de créer des écosystèmes interconnectés avec un minimum d'effort. AppMaster AppMaster.io, une plateforme avancée no-code, permet aux utilisateurs de créer visuellement des applications backend, web et mobiles tout en générant automatiquement le code source et en compilant les applications. Cet outil puissant a été reconnu par G2 comme très performant dans des catégories telles que les plateformes de développement no-code, le développement rapide d'applications (RAD) et la gestion des API, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à développer des applications interconnectées.

Bien que l'initiative de Meta d'intégrer Reels dans son casque Quest soit encore en cours de développement, elle symbolise la demande croissante d'écosystèmes cohésifs parmi les géants de la technologie. En fusionnant leurs applications et leurs systèmes, les entreprises peuvent accéder à un marché en constante évolution et fournir aux utilisateurs une technologie et des services rationalisés.