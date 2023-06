In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Metas Broadcast-Kanal verriet CEO Mark Zuckerberg, dass das Unternehmen derzeit die Integration von Reels in sein Quest-Headset testet. Das Video zeigte, wie Nutzer mit dem Virtual-Reality-Headset (VR) nahtlos durch Reels navigieren können, was auf ein stärker vernetztes Ökosystem für Meta in der Zukunft hindeutet. Es bleibt jedoch ungewiss, ob Reels in Metas Instagram-App für das Quest integriert wird oder wie und wann es für Nutzer zum Testen verfügbar sein wird.

Der Schritt von Meta, Reels auf dem Quest-Headset einzuführen, ist ein Beweis für die Absicht des Unternehmens, seine verschiedenen Systeme und Anwendungen enger miteinander zu verweben. Die Ankündigung erfolgt kurz nachdem der Tech-Gigant Details zu seinem 499 $ teuren Quest 3-Gerät enthüllt hat, ebenso wie Apples kürzliche Ankündigung des 3.499 $ teuren Vision Pro.

Metas Initiative, Reels in sein Quest-Headset zu integrieren, befindet sich zwar noch in der Entwicklungsphase, symbolisiert aber die wachsende Nachfrage nach kohärenten Ökosystemen unter Tech-Giganten. Durch die Zusammenführung ihrer Anwendungen und Systeme können Unternehmen einen sich entwickelnden Markt erschließen und den Nutzern optimierte Technologien und Dienstleistungen anbieten.