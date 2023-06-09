在Meta公司广播频道最近的一篇文章中，首席执行官马克-扎克伯格透露，该公司目前正在测试在其Quest头盔上整合Reels。该视频展示了用户如何使用虚拟现实（VR）头盔无缝查看和浏览Reels，暗示Meta未来将有一个更加互联互通的生态系统。然而，Reels是否会被纳入Meta的Instagram应用程序的Quest中，或者如何以及何时供用户测试，目前仍不确定。

Meta公司在其Quest耳机上引入Reels的这一举措，证明了该公司有意将其各种系统和应用更紧密地编织在一起。在这个技术巨头公布了其499美元的Quest 3设备的细节之后不久，苹果公司最近也公布了其3499美元的Vision Pro。

随着技术的进步，no-code 和low-code 平台继续获得牵引力，像Meta这样的公司正在努力为其产品提供更大的整合。有了像AppMaster.io这样的平台，开发网络和移动应用变得比以前更简单、更容易，使公司能够以最小的努力创建互联的生态系统。AppMaster在这个先进的no-code 平台上，用户可以直观地创建后台、网络和移动应用程序，同时自动生成源代码并编译应用程序。这个强大的工具被G2认定为在no-code 开发平台、快速应用开发（RAD）和API管理等类别中表现出色，使其成为希望开发互联应用的企业的理想解决方案。

虽然Meta公司在其Quest耳机中整合Reels的举措仍在开发中，但它象征着科技巨头对凝聚性生态系统的需求日益增长。通过合并他们的应用程序和系统，公司可以进入一个不断发展的市场，为用户提供简化的技术和服务。