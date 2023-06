Numa publicação recente no canal de transmissão da Meta, o CEO Mark Zuckerberg revelou que a empresa está actualmente a testar a integração do Reels nos seus auscultadores Quest. O vídeo demonstrou como os utilizadores podem visualizar e navegar facilmente através do Reels utilizando os auscultadores de realidade virtual (RV), sugerindo um ecossistema mais interligado para o Meta no futuro. No entanto, continua a ser incerto se o Reels será incorporado na aplicação Instagram da Meta para o Quest ou como e quando estará disponível para ser testado pelos utilizadores.

Esta iniciativa da Meta de introduzir o Reels nos seus auscultadores Quest constitui um testemunho da intenção da empresa de interligar mais estreitamente os seus vários sistemas e aplicações. O anúncio surge pouco depois de o gigante da tecnologia ter revelado detalhes sobre o seu dispositivo Quest 3 de 499 dólares, bem como o recente anúncio da Apple do seu Vision Pro de 3.499 dólares.

Embora a iniciativa da Meta de integrar o Reels nos seus auscultadores Quest ainda esteja em desenvolvimento, simboliza a procura crescente de ecossistemas coesos entre os gigantes da tecnologia. Ao fundir as suas aplicações e sistemas, as empresas podem explorar um mercado em evolução e fornecer aos utilizadores tecnologia e serviços simplificados.