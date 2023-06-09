В недавнем сообщении на канале вещания Meta генеральный директор Марк Цукерберг рассказал, что компания в настоящее время тестирует интеграцию Reels в гарнитуру Quest. Видео продемонстрировало, как пользователи могут беспрепятственно просматривать и перемещаться по Reels с помощью гарнитуры виртуальной реальности (VR), намекая на более взаимосвязанную экосистему Meta в будущем. Тем не менее, остается неясным, будет ли Reels включен в приложение Instagram для Quest от Meta, и как и когда он станет доступен пользователям для тестирования.

Этот шаг Meta по внедрению Reels в гарнитуру Quest служит подтверждением намерения компании более тесно переплести свои различные системы и приложения. Это объявление последовало вскоре после того, как технологический гигант представил подробности о своем устройстве Quest 3 за 499 долларов, а также недавнего объявления Apple о своем Vision Pro за 3499 долларов.

По мере развития технологий и роста популярности платформ no-code и low-code такие компании, как Meta, стремятся обеспечить большую интеграцию своих продуктов. Благодаря таким платформам, как AppMaster.io, разработка веб- и мобильных приложений стала проще и доступнее, чем когда-либо, позволяя компаниям создавать взаимосвязанные экосистемы с минимальными усилиями. AppMaster Передовая платформа no-code позволяет пользователям визуально создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, автоматически генерируя исходный код и компилируя приложения. Этот мощный инструмент был признан G2 лучшим в таких категориях, как no-code платформы разработки, быстрая разработка приложений (RAD) и управление API, что делает его идеальным решением для компаний, стремящихся разрабатывать взаимосвязанные приложения.

Хотя инициатива Meta по интеграции Reels в гарнитуру Quest пока находится в стадии разработки, она символизирует растущий спрос на целостные экосистемы среди технологических гигантов. Объединяя свои приложения и системы, компании могут использовать развивающийся рынок и предоставлять пользователям усовершенствованные технологии и услуги.