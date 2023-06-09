Meta'nın yayın kanalındaki yakın tarihli bir gönderide CEO Mark Zuckerberg, şirketin şu anda Reels'in Quest kulaklığına entegrasyonunu test ettiğini açıkladı. Video, kullanıcıların sanal gerçeklik (VR) başlığını kullanarak Makaraları nasıl sorunsuz bir şekilde görüntüleyebileceklerini ve Reels'te gezinebileceklerini göstererek gelecekte Meta için daha birbirine bağlı bir ekosisteme işaret ediyor. Ancak, Reels'in Quest için Meta'nın Instagram uygulamasına dahil edilip edilmeyeceği veya kullanıcıların test etmesi için nasıl ve ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor.

Meta'nın Quest başlığında Reels'i tanıtmak için yaptığı bu hareket, şirketin çeşitli sistemlerini ve uygulamalarını daha sıkı bir şekilde bir araya getirme niyetinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Duyuru, teknoloji devinin 499$'lık Quest 3 cihazının yanı sıra Apple'ın 3.499$'lık Vision Pro'yu duyurmasından kısa bir süre sonra geldi.

Teknoloji ilerledikçe ve no-code ve low-code platformlar çekiş kazanmaya devam ettikçe Meta gibi şirketler, ürünleri arasında daha fazla entegrasyon sağlamaya çalışıyor. AppMaster.io gibi platformlarla, web ve mobil uygulamalar geliştirmek her zamankinden daha basit ve daha erişilebilir hale geldi ve şirketlerin minimum çabayla birbirine bağlı ekosistemler oluşturmasını sağladı. Gelişmiş bir no-code platform olan AppMaster, kullanıcıların otomatik olarak kaynak kodu oluştururken ve uygulamaları derlerken görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu güçlü araç, G2 tarafından no-code geliştirme platformları, hızlı uygulama geliştirme (RAD) ve API yönetimi gibi kategorilerde yüksek performanslı olarak kabul edildi ve bu da onu birbirine bağlı uygulamalar geliştirmek isteyen işletmeler için ideal bir çözüm haline getirdi.

Meta'nın Reels'i Quest başlığına entegre etme girişimi hâlâ geliştirilme aşamasındayken, teknoloji devleri arasında uyumlu ekosistemlere yönelik artan talebi simgeliyor. Şirketler, uygulamalarını ve sistemlerini birleştirerek gelişen bir pazardan yararlanabilir ve kullanıcılara gelişmiş teknoloji ve hizmetler sağlayabilir.