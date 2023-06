W niedawnym poście na kanale transmisji Mety, dyrektor generalny Mark Zuckerberg ujawnił, że firma testuje obecnie integrację Reels na swoim zestawie słuchawkowym Quest. Film pokazał, w jaki sposób użytkownicy mogą płynnie przeglądać i poruszać się po Reels za pomocą zestawu słuchawkowego do rzeczywistości wirtualnej (VR), wskazując na bardziej połączony ekosystem dla Mety w przyszłości. Nie jest jednak pewne, czy Reels zostanie włączony do aplikacji Instagram firmy Meta dla Quest, ani jak i kiedy będzie dostępny do testowania przez użytkowników.

To posunięcie firmy Meta polegające na wprowadzeniu Reels na swoim zestawie słuchawkowym Quest jest świadectwem zamiaru firmy, aby ściślej powiązać ze sobą różne systemy i aplikacje. Ogłoszenie pojawiło się wkrótce po tym, jak gigant technologiczny ujawnił szczegóły dotyczące swojego urządzenia Quest 3 za 499 USD, a także niedawnego ogłoszenia przez Apple Vision Pro za 3499 USD.

Podczas gdy inicjatywa firmy Meta mająca na celu integrację Reels z jej zestawem słuchawkowym Quest jest wciąż w fazie rozwoju, symbolizuje ona rosnące zapotrzebowanie na spójne ekosystemy wśród gigantów technologicznych. Łącząc swoje aplikacje i systemy, firmy mogą wykorzystać ewoluujący rynek i zapewnić użytkownikom usprawnioną technologię i usługi.