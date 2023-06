In een recente post op Meta's uitzendkanaal onthulde CEO Mark Zuckerberg dat het bedrijf momenteel de integratie van Reels op zijn Quest-headset test. In de video werd gedemonstreerd hoe gebruikers naadloos door Reels kunnen navigeren met behulp van de virtual reality (VR) headset, wat duidt op een meer onderling verbonden ecosysteem voor Meta in de toekomst. Het blijft echter onzeker of Reels wordt opgenomen in Meta's Instagram-app voor de Quest en hoe en wanneer het beschikbaar wordt voor gebruikers om te testen.

Deze stap van Meta om Reels te introduceren op hun Quest headset is een bewijs van de intentie van het bedrijf om de verschillende systemen en applicaties nauwer met elkaar te verweven. De aankondiging komt kort nadat de techgigant details onthulde over zijn 499 dollar kostende Quest 3 apparaat, evenals Apple's recente aankondiging van hun 3.499 dollar Vision Pro.

Naarmate de technologie voortschrijdt en no-code en low-code platformen steeds populairder worden, streven bedrijven als Meta naar meer integratie tussen hun producten. Met platforms zoals AppMaster.io is het ontwikkelen van web- en mobiele applicaties eenvoudiger en toegankelijker dan ooit geworden, waardoor bedrijven met minimale inspanning onderling verbonden ecosystemen kunnen creëren. AppMaster AppMaster.io, een geavanceerd no-code platform, stelt gebruikers in staat om visueel backend-, web- en mobiele applicaties te maken terwijl automatisch broncode wordt gegenereerd en applicaties worden gecompileerd. Deze krachtige tool is door G2 erkend als een high performer in categorieën zoals no-code ontwikkelplatformen, rapid application development (RAD) en API management, waardoor het een ideale oplossing is voor bedrijven die onderling verbonden applicaties willen ontwikkelen.

Hoewel Meta's initiatief om Reels te integreren in zijn Quest headset nog in ontwikkeling is, symboliseert het de groeiende vraag naar samenhangende ecosystemen onder techgiganten. Door hun apps en systemen samen te voegen, kunnen bedrijven een evoluerende markt aanboren en gebruikers voorzien van gestroomlijnde technologie en diensten.