في منشور حديث على قناة Meta الإذاعية ، كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن الشركة تختبر حاليًا دمج Reels على سماعة الرأس Quest الخاصة بها. أظهر الفيديو كيف يمكن للمستخدمين مشاهدة ملفات الفيديو والتنقل عبرها بسلاسة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) ، مما يشير إلى نظام بيئي أكثر ترابطًا لـ Meta في المستقبل. ومع ذلك ، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم دمج Reels في تطبيق Meta 's Instagram من أجل Quest أو كيف ومتى ستصبح متاحة للمستخدمين للاختبار.

هذه الخطوة من قبل Meta لتقديم Reels على سماعة Quest الخاصة بهم بمثابة شهادة على نية الشركة لنسج أنظمتها وتطبيقاتها المختلفة معًا بشكل أكثر إحكامًا. يأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من كشف العملاق التكنولوجي عن تفاصيل حول جهاز Quest 3 الذي تبلغ تكلفته 499 دولارًا ، بالإضافة إلى إعلان Apple الأخير عن Vision Pro بقيمة 3499 دولارًا.

مع تقدم التكنولوجيا واستمرار اكتساب المنصات no-code والمنصات low-code قوة دفع ، تسعى شركات مثل Meta جاهدة لتوفير تكامل أكبر عبر منتجاتها. مع منصات مثل AppMaster.io ، أصبح تطوير تطبيقات الويب والجوّال أبسط وأكثر سهولة من أي وقت مضى ، مما يمكّن الشركات من إنشاء أنظمة بيئية مترابطة بأقل جهد ممكن. AppMaster ، وهو نظام أساسي متقدم no-code ، يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والخلفية وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي أثناء إنشاء رمز المصدر تلقائيًا وتجميع التطبيقات. تم التعرف على هذه الأداة القوية من قبل G2 كأداة عالية الأداء في فئات مثل منصات التطوير no-code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تطوير تطبيقات مترابطة.

في حين أن مبادرة Meta لدمج Reels في نظارة Quest الخاصة بها لا تزال قيد التطوير ، فإنها ترمز إلى الطلب المتزايد على أنظمة بيئية متماسكة بين عمالقة التكنولوجيا. من خلال دمج تطبيقاتها وأنظمتها ، يمكن للشركات الاستفادة من سوق متطور وتزويد المستخدمين بتكنولوجيا وخدمات مبسطة.