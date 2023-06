In un recente post sul canale broadcast di Meta, il CEO Mark Zuckerberg ha rivelato che l'azienda sta attualmente testando l'integrazione di Reels sul suo headset Quest. Il video ha dimostrato come gli utenti possano visualizzare e navigare in Reels senza soluzione di continuità utilizzando l'auricolare per la realtà virtuale (VR), lasciando intendere un ecosistema più interconnesso per Meta in futuro. Tuttavia, non è ancora certo se Reels sarà incorporato nell'applicazione Instagram di Meta per il Quest o come e quando sarà disponibile per gli utenti.

La mossa di Meta di introdurre Reels sulle cuffie Quest testimonia l'intenzione dell'azienda di intrecciare più strettamente i suoi vari sistemi e applicazioni. L'annuncio arriva poco dopo che il gigante tecnologico ha svelato i dettagli del suo dispositivo Quest 3 da 499 dollari, così come il recente annuncio di Apple del suo Vision Pro da 3.499 dollari.

Sebbene l'iniziativa di Meta di integrare Reels nelle sue cuffie Quest sia ancora in fase di sviluppo, essa simboleggia la crescente domanda di ecosistemi coesivi da parte dei giganti tecnologici. Unendo le loro applicazioni e i loro sistemi, le aziende possono attingere a un mercato in evoluzione e fornire agli utenti tecnologia e servizi ottimizzati.