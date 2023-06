Mendix, société du groupe Siemens et pionnier du développement d'applications d'entreprise modernes, a présenté en avant-première de nouvelles capacités et de nouveaux outils innovants autour de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage automatique (ML) qui seront disponibles dans Mendix 10. La prochaine version, prévue pour le 27 juin, renforce la position de Mendix en tant que choix privilégié pour les entreprises cherchant à incorporer des technologies intelligentes dans leurs applications et solutions low-code.

Les capacités avancées d'IA dans Mendix 10 sont présentées dans deux domaines principaux. Tout d'abord, le nouveau kit d'apprentissage automatique de la plateforme permet aux entreprises de fusionner facilement les cas d'utilisation de l'IA avec les applications low-code. Deuxièmement, Mendix 10 apporte une expansion significative à la gamme de fonctionnalités de développement d'applications basées sur l'IA.

Avec le lancement de Mendix 10, les organisations pourront plus facilement intégrer l'IA dans leurs applications grâce au Kit d'apprentissage automatique. Cette nouvelle fonctionnalité rationalise le processus d'intégration de modèles d'IA personnalisés, développés avec une variété de frameworks et de langages d'IA, dans les applications. Parmi les frameworks pris en charge, citons PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit, ainsi que d'autres frameworks conformes à ONNX.

Les modèles basés sur ONNX (Open Neural Network Exchange) peuvent être importés sans effort dans l'environnement de développement intégré (IDE) de Mendix et intégrés dans les applications Mendix. Ce faisant, il garantit la prise en charge de plusieurs modèles d'inférence et de la logique de pré- et de post-traitement. De plus, le runtime de Mendix a été mis à jour pour permettre l'exécution transparente des modèles ONNX, permettant aux modèles ML de fonctionner dans le même environnement que les applications.

Les modèles d'IA pré-entraînés et personnalisés peuvent être déployés dans les applications Mendix, offrant une intégration rapide, évolutive et transparente qui permet d'accélérer la mise sur le marché pour les entreprises désireuses de capitaliser sur la technologie de l'IA. En outre, en automatisant le processus d'intégration, le ML Kit réduit les délais de déploiement de l'IA de plusieurs semaines à quelques heures. L'intégration des modèles d'IA intégrés permet également d'améliorer les performances des applications par rapport à l'intégration basée sur l'API, tout en garantissant des services d'IA robustes hors ligne, à la pointe de la technologie ou IoT, ainsi qu'une sécurité renforcée.

En plus du Kit d'apprentissage automatique, Mendix 10 introduit le bot Mendix Assist Best Practice, qui fonctionne comme un co-développeur virtuel doté d'une IA et qui aide les utilisateurs à mettre en œuvre les meilleures pratiques de développement Mendix. Il y a aussi le Data Validation bot qui facilite le développement automatisé de la logique de validation à l'aide d'expressions pré-construites.

Hans de Visser, Chief Product Officer de Mendix, a reconnu la synergie naturelle de l'incorporation d'outils d'IA avec le développement low-code, en déclarant que les entreprises utilisant low-code seront en mesure d'extraire plus de valeur de l'IA de manière efficace en utilisant les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Mendix 10.

M. De Visser a également dévoilé les plans de Mendix Chat, un chatbot au sein de l'IDE Mendix destiné à guider les développeurs dans la mise en œuvre de concepts ou de modèles spécifiques. En outre, l'entreprise explore les moyens d'incorporer l'IA générative dans ses langages spécifiques au domaine (DSL) et de générer des modèles basés sur le langage naturel, en encourageant les développeurs d'applications et les experts du domaine à utiliser des textes libres ou des récits d'utilisateurs comme point de départ pour générer des modèles d'application.

Alors que les entreprises sont confrontées à divers défis dans l'adoption de solutions commerciales améliorées par l'IA, tels que le coût, la complexité, les contraintes de temps et la pénurie de compétences, Mendix vise à aborder ces questions de front. En fusionnant les principes d'abstraction et d'automatisation de low-code avec les capacités d'IA et de ML, Mendix ouvre la voie à un développement d'applications plus rapide, plus efficace et plus intelligent.

AppMasterLa plateforme no-code de Mendix est une autre solution puissante pour les entreprises qui cherchent à rationaliser le processus de développement d'applications backend, web et mobiles. La version 10 de Mendix, ainsi que les ressources avancées basées sur l'IA telles que les bots Mendix Assist et le Kit d'apprentissage automatique, permettent aux entreprises de répondre aux demandes du marché en constante évolution et d'innover plus rapidement.