Mendix, een Siemens bedrijf en pionier in het ontwikkelen van moderne bedrijfsapplicaties, heeft een voorproefje gegeven van innovatieve nieuwe mogelijkheden en tools rondom artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) die beschikbaar zullen zijn in Mendix 10. De aankomende release, die gepland staat voor 27 juni, verstevigt de positie van Mendix als dé keuze voor bedrijven die slimme technologie willen integreren in hun low-code applicaties en oplossingen.

De geavanceerde AI-mogelijkheden in Mendix 10 worden op twee belangrijke gebieden getoond. Ten eerste stelt de nieuwe Machine Learning Kit van het platform bedrijven in staat om AI-gebruiksgevallen eenvoudig te combineren met low-code toepassingen. Ten tweede zorgt Mendix 10 voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal AI-gedreven applicatieontwikkelingsfuncties.

Met de lancering van Mendix 10 wordt het voor organisaties eenvoudiger om AI te integreren in applicaties dankzij de Machine Learning Kit. Deze nieuwe functie stroomlijnt het proces van het integreren van aangepaste AI-modellen, ontwikkeld met verschillende AI-frameworks en -talen, in applicaties. Voorbeelden van ondersteunde frameworks zijn PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit en andere ONNX-compliant frameworks.

ONNX-gebaseerde (Open Neural Network Exchange) modellen kunnen moeiteloos geïmporteerd worden in de geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Mendix en geïntegreerd worden in Mendix-applicaties. Dit zorgt voor ondersteuning van verschillende inferentiepatronen en pre- en post-processing logica. Bovendien is de runtime van Mendix geüpgraded om naadloze uitvoering van ONNX-modellen mogelijk te maken, zodat ML-modellen in dezelfde omgeving kunnen draaien als de applicaties.

Zowel vooraf getrainde als aangepaste AI-modellen kunnen worden ingezet binnen Mendix-applicaties, wat zorgt voor een snelle, schaalbare en naadloze integratie die zorgt voor een snellere time-to-market voor bedrijven die gebruik willen maken van AI-technologie. Door het integratieproces te automatiseren, verkort de ML Kit bovendien de implementatietijd van AI van weken tot uren. De ingebouwde integratie van ingebedde AI-modellen helpt ook om de prestaties van applicaties te verbeteren in vergelijking met API-gebaseerde integratie, terwijl robuuste offline, on-edge of IoT AI-services en verbeterde beveiliging worden gegarandeerd.

Naast de Machine Learning Kit introduceert Mendix 10 de Mendix Assist Best Practice bot, die functioneert als een virtuele AI-gestuurde co-ontwikkelaar die gebruikers helpt bij het implementeren van Mendix ontwikkelingsbest practices. Er is ook de Data Validation bot om de geautomatiseerde ontwikkeling van validatielogica te vergemakkelijken met behulp van vooraf gebouwde expressies.

Hans de Visser, Mendix's Chief Product Officer, erkent de natuurlijke synergie van de integratie van AI tools met low-code ontwikkeling. Hij zegt: "Bedrijven die low-code gebruiken zullen in staat zijn om meer waarde uit AI te halen op een efficiënte manier met behulp van de nieuwe functies van het Mendix 10 platform.

De Visser onthulde ook plannen voor Mendix Chat, een chatbot binnen Mendix IDE die ontwikkelaars begeleidt bij het implementeren van specifieke concepten of patronen. Verder onderzoekt het bedrijf manieren om generatieve AI op te nemen in zijn domeinspecifieke talen (DSL's) en modellen te genereren op basis van natuurlijke taalinput, waarbij app-ontwikkelaars en experts in zakelijke domeinen worden aangemoedigd om aan de slag te gaan met vrije tekst of gebruikersverhalen als startpunt voor het genereren van applicatiemodellen.

Bedrijven worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij het implementeren van AI-ondersteunde bedrijfsoplossingen, zoals kosten, complexiteit, tijdsbeperkingen en tekorten aan vaardigheden. Door de principes van low-code abstractie en automatisering samen te voegen met AI- en ML-mogelijkheden, maakt Mendix de weg vrij voor snellere, efficiëntere en slimmere applicatieontwikkeling.

AppMasterHet no-code platform van Mendix is een andere krachtige oplossing voor bedrijven die het proces van het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties willen stroomlijnen. De Mendix 10 release, samen met geavanceerde AI-gedreven hulpmiddelen zoals Mendix Assist bots en de Machine Learning Kit, stelt bedrijven in staat om te voldoen aan de veranderende eisen van de markt en sneller innovatie te leveren.