Mendix, компания Siemens и пионер в области разработки современных корпоративных приложений, представила новые инновационные возможности и инструменты, связанные с искусственным интеллектом (AI) и машинным обучением (ML), которые появятся в Mendix 10. Предстоящий релиз, запланированный на 27 июня, укрепляет позиции Mendix в качестве оптимального выбора для предприятий, стремящихся внедрить интеллектуальные технологии в свои приложения и решения low-code.

Расширенные возможности искусственного интеллекта в Mendix 10 представлены в двух основных областях. Во-первых, новый набор Machine Learning Kit платформы позволяет предприятиям легко объединять сценарии использования ИИ с приложениями low-code. Во-вторых, Mendix 10 значительно расширяет спектр возможностей разработки приложений на основе ИИ.

С запуском Mendix 10 организациям будет проще внедрять ИИ в приложения благодаря Machine Learning Kit. Эта новая функция упрощает процесс интеграции в приложения пользовательских моделей ИИ, разработанных с использованием различных фреймворков и языков ИИ. Примеры поддерживаемых фреймворков включают PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit, а также другие ONNX-совместимые фреймворки.

Модели на базе ONNX (Open Neural Network Exchange) могут быть легко импортированы в интегрированную среду разработки (IDE) Mendix и интегрированы в приложения Mendix. При этом обеспечивается поддержка нескольких шаблонов вывода и логики предварительной и последующей обработки. Более того, среда выполнения Mendix была усовершенствована для обеспечения беспрепятственного выполнения моделей ONNX, что позволяет запускать ML-модели в той же среде, что и приложения.

В приложениях Mendix могут быть развернуты как предварительно обученные, так и пользовательские модели ИИ, что обеспечивает быструю, масштабируемую и бесшовную интеграцию, которая позволяет ускорить время выхода на рынок для компаний, стремящихся использовать технологии ИИ. Более того, автоматизируя процесс интеграции, ML Kit сокращает время развертывания ИИ с недель до нескольких часов. Встроенная интеграция встроенных моделей ИИ также помогает повысить производительность приложений по сравнению с интеграцией на основе API, обеспечивая при этом надежные автономные, современные или IoT сервисы ИИ, а также повышенную безопасность.

Помимо набора Machine Learning Kit, в Mendix 10 появился бот Mendix Assist Best Practice, который функционирует как виртуальный соразработчик с поддержкой искусственного интеллекта, помогающий пользователям внедрять лучшие практики разработки Mendix. Также есть бот Data Validation, который облегчает автоматизированную разработку логики проверки с использованием предварительно созданных выражений.

Ханс де Виссер, директор по продуктам Mendix, признал естественное взаимодействие инструментов ИИ с разработкой low-code, заявив: "Предприятия, использующие low-code, смогут извлекать больше пользы из ИИ эффективным способом, используя новые возможности платформы Mendix 10.

Де Виссер также раскрыл планы по созданию Mendix Chat - чат-бота в Mendix IDE, который будет направлять разработчиков в реализации определенных концепций или паттернов. Кроме того, компания изучает возможности включения генеративного ИИ в свои языки доменов (DSL) и создания моделей на основе естественного языка, предлагая разработчикам приложений и экспертам в области бизнеса использовать свободный текст или истории пользователей в качестве отправной точки для создания моделей приложений.

Поскольку компании сталкиваются с различными проблемами при внедрении бизнес-решений с использованием искусственного интеллекта, такими как стоимость, сложность, временные ограничения и нехватка специалистов, Mendix стремится решить эти проблемы. Объединяя принципы абстракции и автоматизации low-code с возможностями ИИ и ML, Mendix прокладывает путь к более быстрой, эффективной и интеллектуальной разработке приложений.

Платформа no-code AppMaster - еще одно мощное решение для компаний, стремящихся упростить процесс создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Выпуск Mendix 10 вместе с передовыми ресурсами на базе ИИ, такими как боты Mendix Assist и Machine Learning Kit, позволяет предприятиям соответствовать меняющимся требованиям рынка и быстрее внедрять инновации.