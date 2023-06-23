قامت شركة Mendix ، إحدى شركات Siemens والرائدة في تطوير تطبيقات المؤسسات الحديثة ، بمعاينة الإمكانات والأدوات الجديدة المبتكرة التي تدور حول الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) المقرر إتاحتها في Mendix 10. الإصدار القادم ، المقرر في 27 يونيو ، يعزز مكانة منديكس كخيار مناسب للمؤسسات التي تسعى إلى دمج التكنولوجيا الذكية في تطبيقاتها وحلولها low-code.

يتم عرض قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في Mendix 10 في مجالين رئيسيين. أولاً ، تسمح مجموعة أدوات التعلم الآلي الجديدة للمنصة للشركات بدمج حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بسهولة مع التطبيقات low-code. ثانيًا ، يجلب Mendix 10 توسعًا كبيرًا في مجموعة ميزات تطوير التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مع إطلاق Mendix 10 ، ستجد المؤسسات أنه من الأسهل تضمين الذكاء الاصطناعي في التطبيقات بفضل مجموعة أدوات التعلم الآلي. تعمل هذه الميزة الجديدة على تبسيط عملية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة ، والتي تم تطويرها باستخدام مجموعة متنوعة من أطر عمل الذكاء الاصطناعي واللغات ، في التطبيقات. تتضمن أمثلة الأطر المدعومة PyTorch و Caffe2 و Cognitive Toolkit ، بالإضافة إلى الأطر الأخرى المتوافقة مع ONNX.

يمكن استيراد النماذج المستندة إلى ONNX (Open Neural Network Exchange) بسهولة إلى بيئة التطوير المتكاملة (IDE) في Mendix ودمجها في تطبيقات Mendix. من خلال القيام بذلك ، فإنه يضمن دعم العديد من أنماط الاستدلال ومنطق المعالجة المسبقة واللاحقة. علاوة على ذلك ، تمت ترقية وقت تشغيل Mendix لتمكين التنفيذ السلس لنماذج ONNX ، مما يسمح لنماذج ML بالعمل في نفس بيئة التطبيقات.

يمكن نشر كل من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا والمخصصة داخل تطبيقات Mendix ، مما يوفر تكاملًا سريعًا وقابلًا للتطوير وسلسًا يتيح تسريع وقت الوصول إلى السوق للشركات التي تحرص على الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك ، من خلال أتمتة عملية التكامل ، تقلل ML Kit أوقات نشر الذكاء الاصطناعي من أسابيع إلى ساعات. يساعد التكامل المدمج لنماذج الذكاء الاصطناعي المضمنة أيضًا على تحسين أداء التطبيق مقارنةً بالتكامل المستند إلى واجهة برمجة التطبيقات ، مع ضمان خدمات قوية غير متصلة بالإنترنت أو متطورة أو IoT AI ، وتعزيز الأمان.

بالإضافة إلى مجموعة أدوات التعلم الآلي ، يقدم Mendix 10 روبوت Mendix Assist لأفضل الممارسات ، والذي يعمل كمطور مشارك افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في تنفيذ أفضل ممارسات تطوير Mendix. يوجد أيضًا روبوت التحقق من صحة البيانات لتسهيل التطوير الآلي لمنطق التحقق من الصحة باستخدام التعبيرات المعدة مسبقًا.

أقر Hans de Visser ، كبير مسؤولي المنتجات في Mendix ، بالتآزر الطبيعي لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع تطوير low-code ، مشيرًا إلى أن الشركات التي تستخدم low-code ستكون قادرة على استخراج المزيد من القيمة من الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة باستخدام الميزات الجديدة لـ Mendix 10 منصة.

كشف De Visser أيضًا عن خطط لـ Mendix Chat ، وهو روبوت محادثة ضمن Mendix IDE تم تعيينه لتوجيه المطورين حول تنفيذ مفاهيم أو أنماط محددة. علاوة على ذلك ، تستكشف الشركة طرقًا لدمج الذكاء الاصطناعي التوليفي في لغاتها الخاصة بالمجال (DSLs) وإنشاء نماذج بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية ، وتشجيع مطوري التطبيقات وخبراء مجال الأعمال على التعامل مع النصوص المجانية أو قصص المستخدم كنقطة انطلاق لإنشاء نماذج التطبيق.

نظرًا لأن الشركات تواجه تحديات مختلفة في تبني حلول الأعمال المحسّنة بالذكاء الاصطناعي ، مثل التكلفة والتعقيد والقيود الزمنية ونقص المهارات ، تهدف Mendix إلى معالجة هذه المشكلات بشكل مباشر. من خلال دمج مبادئ التجريد low-code والأتمتة مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، يمهد Mendix الطريق لتطوير تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة وذكاء.

تعتبر منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود حلاً فعالاً آخر للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يعمل إصدار Mendix 10 ، جنبًا إلى جنب مع الموارد المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Mendix Assist bots و Machine Learning Kit ، على تمكين المؤسسات من تلبية متطلبات السوق المتطورة وتقديم الابتكار بسرعة أكبر.